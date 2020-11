Denuncian por acoso a coordinador de Fracción de Morena en Cabildo de Lerdo

Se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Vicefiscalía de la Región Laguna por parte de Lorena Valenzuela Ramírez en contra del regidor, Héctor González Salas, quien es coordinador de la Fracción de Morena y contra quien o quienes resulten responsables por su probable responsabilidad en los hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación entre otros previstos y sancionados en los numerales 182, 182 bis, 306 y 306 bis del Código Penal del Estado de Durango.

La denunciante se desempeña como asistente de la décima regidora de Morena en el Ayuntamiento de Lerdo, Gloria Torres Bautista, quien además preside la comisión de equidad de género.

Lo anterior además fue denunciado ante Samuel Morales León, autoridad investigadora del órgano interno de control municipal, dando fe el secretario del ayuntamiento, José Dimas López Martínez, mediante oficio 0364/2020 dentro del expediente 16/05/2020 de cuyo proceso son testigos Mirna Briceño Morales y Rocío Estrada García, ambas auditoras de Contraloría Municipal.

La quejosa presentó denuncia por hechos que iniciaron desde el año pasado, específicamente el 6 de noviembre del 2019.

"A las 12 del día me mandó llamar a la sala de regidores para una reunión donde solo asistimos él y yo, cosa que no me advirtió y cuando me saluda de mano él me jaló forzándome a darle un beso en la mejilla y luego me abrazó forzosamente fuera de lo normal agarrándome la cintura y yo me retiré, y empezamos a hablar cosas de trabajo pero yo ya me sentía muy incómoda, en ningún momento dejaba de mirarme de manera morbosa y era muy incómodo para mi persona por lo que terminamos la reunión y ya antes de salir me volvió a abrazar forzadamente y me dijo aquí estoy para lo que tú necesites mientras me seguía sujetando y con un tono de voz en doble sentido, ahí fue cuando me retiré y al salir mis compañeras me mencionaron que me veía mortificada y les conté que el profesor se había comportado mal conmigo", mencionó la denunciante.

Mencionó que durante el mes de diciembre esta situación se volvió a repetir pero que ella no reaccionó conforme a lo que el regidor esperaba por lo cual, dijo, comenzó a poner en contra de ella a la profesora Gloria Torres de la cual ella es asistente diciéndole que se aprovechaba de su lugar para hacer cosas que no le correspondían y que repartía cheques de gestión cuando ella quería y a quién quería cosa que la denunciante niega.

Mencionó que en enero de este 2020, el hoy denunciado de nueva cuenta la citó en su oficinas de los regidores y le comentó que había hablado con otros compañeros para sacarla de grupos de WhatsApp y organizaciones del partido al que ambos pertenecen puesto que a decir de él había rumores que ella era un miembro infiltrado de otro partido.

"Lo sentí en su momento como una represalia en mi contra por no acceder a sus insinuaciones y también me parece un abuso por parte del profesor pues es presidente de la bancada del partido Morena y me empezó además a pedir trabajo que no está dentro de mis funciones como el formar comités grupo de gente para afiliar al partido y otras cosas saturándome de carga laboral pese a que siempre cumplí con las encomiendas. Esto lo hablé con la regidora pidiéndole que mejor me diera de baja y la maestra me dijo que no, que ella no tenía ninguna queja respecto de mi trabajo", expone la denunciante.

Mencionó que como testigos de su dicho se encuentra la regidora Gloria Torres Bautista y la regidora Guadalupe Femat Díaz, quienes tienen conocimiento de esta situación del acoso.

El hostigamiento sexual consiste en asediar a una persona con fines lascivos valiéndose de una posición jerárquica superior que implica subordinación de la víctima, el acoso sexual es una forma de violencia que se da en cualquier espacio y en la que no existe subordinación entre la persona acosadora y la víctima.

Las autoridades correspondientes habrán de realizar las investigaciones necesarias para esclarecer este hecho que ya es del conocimiento público entre los militantes y los 5 regidores de Morena en el Cabildo.