Niegan libertad condicional a Eleazar Gómez; llevará proceso en prisión

Tras finalizar la segunda audiencia de Eleazar Gómez este jueves en el Poder Judicial de la Ciudad de México, y hacerse la petición de llevar su proceso en libertad condicional, la solicitud fue negada y se quedará en prisión.

Recordamos que, el pasado 5 de noviembre, el actor fue acusado por su novia, Stephani Valenzuela, de haberla golpeado y estrangulado en un departamento de CDMX.

La violencia de género tambien la ejercen las mujeres! Aquí la prima de Eleazar Gómez atacando a la víctima

Tras la audiencia de hoy, la primera de Eleazar, Yanira Díaz, pidió el beneficio de la duda, ya que “deben existir dos versiones; él no ha dado declaración, no sé qué vaya a pasar, nada más espero que el juez nos dé el beneficio del arraigo domiciliario para todo esto llevarlo fuera y no le afecte tanto a él”.

Además, la familiar de Gómez pidió a Stephani “que no se olvide que la persona a la que está acusando es una persona con la que estaba ella viviendo y pasando momentos muy bonitos, yo creo que por un arrebato y un enojo como el que se da, ella no se toque el corazón y no piense que no es justo que él esté todavía en prisión”.

"No se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo" le dice Yanira Díaz, prima de Eleazar Gómez, a la pareja del actor, sin poder contener el llanto. Tras la audiencia de este día, Gómez regresa al reclusorio.