Ni Carlos Slim tira el dinero así: Julio César Chávez JR. critica Floyd Mayweather

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. está una vez más inmerso en la polémica, esto luego de criticar el estilo de vida y los lujos de Floyd Mayweather Jr.

El Junior publicó un video en sus historia de Instagram criticando a la gente ‘presumida’, poniendo como ejemplo a Mayweather, calificándolo de ‘pend...’ por comprarse varios autos del mismo modelo.

Julio César agregó que el boxeador estadounidense le cae bien, pero reprobó el derroche de dinero que ‘Money’ realiza, comparándolo con el empresario mexicano Carlos Slim.

“(Hay presumidos) como Floyd Mayweather, quien me cae bien, pero se compra dos o tres Bugattis del mismo color, ya sé que tiene un chingo de dinero. Pero es de pendejos comprarse tres carros iguales, mejor cómprate uno y lo pintas. Ni Carlos Slim tira el dinero así”, comentó.

Chávez Jr. confesó que se convirtió en boxeador tras vivir un periodo de carencias, esto cuando su padre derrochaba su dinero debido a su problema con las drogas.

“Yo siempre he tenido dinero. Nunca me ha faltado de comer aunque mi papá perdió todo el dinero cuando andaba mal. No teníamos nada, por eso tuve que boxear, y ahora se queja de que peleo, pero si no hubiera boxeado quién sabe dónde andaría”, dijo el mexicano.

Cabe destacar que recientemente el boxeador fue retado por Edgar Berlanga, mencionando que le ‘sacaría el perico’ con los golpes, a lo que el Junior le respondió que ‘el perico no se saca, se mete’.