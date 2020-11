Suspenden operación de local del Mercado de Abastos en Gómez Palacio

El Ayuntamiento de Gómez Palacio suspendió el funcionamiento de un local del Mercado de Abastos, por no cumplir con los protocolos y medidas de sanidad y prevención contra el COVID-19, que señalan las autoridades correspondientes.

Estas anomalías se detectaron dentro de la operativos de inspección de rutina que se llevan a cabo todos los días en los diferentes negocios, autoservicios y mercados de la ciudad, por parte de la Dirección de Salud Municipal.

El personal de esta dependencia, encargado de realizar las verificaciones, dio a conocer que el lugar no contaba con las medidas básicas de sanidad y tampoco se respetaban los protocolos establecidos ante la pandemia del COVID-19 en el municipio.

Durante el recorrido, se supervisaron el resto de los locales y espacios del Mercado de Abastos, para garantizar que se cumplan las disposiciones oficiales, necesarias para evitar más contagios por COVID-19 en el municipio de Gómez Palacio.

Además, el personal de Salud Municipal continúa realizando la sanitización de los mercados, tiendas de autoservicios, centros comerciales y lugares de mayor afluencia de personas en la zona Centro de la ciudad.

En lugares como los mercados, centros comerciales o negocios de comida no está permitido el uso de áreas comunes con sillas y mesas, por lo que también se verifica este punto y en caso de no cumplirlo, se clausurarán dicha espacios para que no puedan hacer uso de ellos en estos momentos de contingencia sanitaria.