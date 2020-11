Gómez Palacio adelantará pago de aguinaldos a su personal

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, anunció que su Administración pagará el aguinaldo de los trabajadores municipales en una sola exhibición el próximo 30 de noviembre.

Año con año cada Administración Municipal gomezpalatina paga está prestación en dos partes, en diciembre y en enero respectivamente, por temas de insuficiencia presupuestal y diversos compromisos.

En esta ocasión será diferente, dijo Vitela, busca que los empleados municipales tengan este recurso con tiempo para que puedan hacer sus compras navideñas sin tener que exponerse a las aglomeraciones por la temporada en esta pandemia.

Esta decisión fue posible tomarla gracias a los resultados de un plan de austeridad implementado durante todo el año por la Tesorería Municipal a cargo de Cuauhtémoc Estrella González, lo que permitirá cubrir la totalidad del pago de aguinaldos a los más de 1,300 trabajadores sindicalizados y de confianza en una sola exhibición sin afectar otros rubros operativos, pues la erogación en aguinaldos representa un gasto de más de 50 millones de pesos para el Ayuntamiento.

El síndico municipal, Omar Castañeda González, presidente de la Comisión de Hacienda, resaltó que lo anterior será posible debido a que el Municipio cuenta con un manejo eficiente del recurso y finanzas sanas y ordenadas pues argumentó que pagar los aguinaldos al 100 por ciento no afectará el cumplimiento en la erogación de otros programas sociales municipales ni tampoco quedarán mal con los proveedores de la actual Administración, lo que no sería posible de no llevar una correcta Administración.

“Durante todo el año, hemos venido ahorrando en consultorías, publicidad, telefonía celular, en el cuerpo de seguridad que se tenía, así como en gastos de papelería, entre otras y que en suma hacen grandes cambios, estamos haciendo las cosas bien aunque otros actores políticos quieran venir a desvirtuar y digan y señalen la realidad es otra y ahí está”, dijo Castañeda.

Respecto a los sistemas descentralizados del municipio como es el DIF y Sideapa, comentó que serán los consejos de cada instancia que son organismos descentralizados los decidan cómo y cuándo se cubrirá el pago de aguinaldos a sus trabajadores.