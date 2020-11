Renuncia al PRI secretario de Operación Política en Gómez Palacio

Karim Castruita Zapata renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) este jueves. Ocupada el cargo de secretario de Operación Política del PRI en Gómez Palacio, uno de los más importantes después del de organización y la Presidencia.

Castruita abandona el PRI después de militar en él durante 14 años, fue apenas hace 4 meses que venía desempeñando este cargo bajo la instrucción del presidente del PRI local, Juan Moreno.

"Después de varios meses de estar en análisis de conciencia he decidido presentar mi formal denuncia al PRI.

Después de 14 años de militar en el partido es una decisión difícil pero creo que también es madura por las nuevas circunstancias que en lo personal yo he vivido", dijo el ya ex secretario de Operación Política.

Castruita es egresado de la Escuela Nacional de cuadros del PRI, abogado de profesión y ha sido funcionario público en dos ocasiones. Nunca ha tenido un cargo de elección popular.

"Se cierra esta etapa con un poco de dolor pero creo que es una decisión acertada, creo que hace tiempo debí de haber renunciado cuando en su momento aspiré otros cargos y que el PRI con sus viejas mañas logró imponer nuevamente a las dirigencias que al final se tomaron", dijo.

Comentó que en su caso buscó ser dirigente de la CNOP y del MT pero el dirigente Luis Enrique Benítez Ojeda no le dio oportunidad.

Mencionó que ha visto que en el PRI ha sido cada vez más evidente una simulación de una renovación del partido ,"cuando la realidad de las cosas es que vemos que las cosas no cambian", aseguró.

Uno de los motivos que expresó es que desde el 2006 lo que más se criticaba en PRI era la división interna "pero la verdad es que en cada proceso electoral hacemos lo mismo de mandar a candidatos reciclados", dijo.

Mencionó que en el caso de Benítez ya trae compromisos con otros candidatos "y a los demás nos dan atole con el dedo para hacer territorio. Yo soy abogado, tengo mi despacho, no soy funcionario público y con mis recursos públicos estuve haciendo territorio y a mí la dirigencia me pidió que dejará de hacerlo, la verdad es que el partido no está construyendo para volver a ganar.

"No estoy enojado, al contrario desearles que estén bien", mencionó.

Aseguró que justo una de sus funciones era tratar de reconstruir la estructura, la base del PRI y platicar con la gente que estaba dolida pero debido a su postura ya no podía hacerlo.

"Hay que ser congruente pues si yo no creía ya en el PRI no puedo pedirle la gente que crean. Juan Moreno siempre ha sido una persona educada y sí quiero decirlo, no es una mala persona, la realidad de las cosas es que no lo dejan trabajar. En el Cabildo se ve que hay dos bloques diferentes y no hay una coordinación al interior. Convocan a reuniones y no acuden los regidores y sin situaciones complicadas que el mismo partido ha externado, la verdad es que Juan Moreno es un dirigente que está nadando contra corriente", dijo.

Mencionó que el PRI actualmente tiene una posición muy débil y la considera de bajo nivel. También indicó que lo han invitado manera formal al menos de tres partidos políticos pero en este momento no busca tomar partido por alguien.

"Creo que por lo momento es tiempo de que la sociedad deje de pensar los partidos y que crean más en los candidatos", acotó.

Algunas de las actividades de Castruita eran instrumentar y coordinar las acciones de movilización política en el municipio sujeto a proceso local electoral y coordinar acciones concretas medibles con las organizaciones adherentes, sectores e instituciones para promover la imagen del Partido a la sociedad.

"Verán cómo los candidatos que va lanzar el PRI van hacer impuestos desde la cúpula, vamos a ver gente sin trayectoria o sin territorio o que no están bien posicionados. Creo que la sociedad civil deberán estar atentos para analizar perfiles y tomar las mejores decisiones", sentenció.