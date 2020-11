Los principios de trabajo en equipo

Una de las preguntas más presentes en una entrevista de trabajo es: - “¿Sabe usted trabajar en equipo?” - a lo cual la respuesta, normalmente, es “Sí”. Sin embargo ¿cómo podemos saber, tanto como profesionistas, como líderes de un grupo de trabajo si estamos logrando un verdadero Trabajo en Equipo?

En la gran mayoría de las profesiones, trabajos y proyectos, los resultados son por medio de un trabajo en equipoa conciencia o inconciencia, y es por eso que es sumamente importante que todos Mtengamos claro lo que es el trabajo en equipo. En lo que a mí respecta, el trabajo en equipo es un conjunto de personas que desarrollan una labor profesional con un fin en común, liderado por una persona competente y confiable, que establece el orden y roles de las tareas y responsabilidades de los miembros.

Como profesionistas, debemos de poder encausar nuestro trabajo a la competencia; y esto tiene un pilar muy importante en un adecuado trabajo en equipo. De lo que he tenido el placer de vivir en el ámbito profesional, con gusto comparto las siguientes características de un equipo de trabajo COMPETENTE:

a) “A la meta llegamos todos”: Los miembros del equipo debemos entender que no hay mérito si solamente 1 o pocos miembros del equipo de trabajo logran sus objetivos. Para que un equipo de trabajo sea ganador, TODOS debemos lograr los objetivos y está en nosotros asegurar que así sea, ayudando a los miembros que tuvieran dificultades en lograr sus metas. O bien, desechando a aquellos miembros que no estén interesados en lograr sus metas y colocar a quienes sí.

b) Buena comunicación ?Normalmente, hay problemas en los procesos de comunicación por lo que debemos dedicar el tiempo adecuado a definir la líneas y forma de comunicación a fin de evitar confusiones, obtener los resultados necesarios y propiciar un buen ambiente de trabajo.

c) Medición del desempeño: No hay forma de llegar a los resultados si no estamos midiendo el grado de avance y el grado de resultado por lo que, un equipo de trabajo competente, tiene claros cuáles son sus indicadores y cada miembro conoce y monitorea dichos indicadores a fin de tomar la medidas necesarias para llegar a los objetivos.

d) Creatividad e innovación: Dos cabezas piensan más y mejor que 1 y así sucesivamente. En un grupo, en el que el objetivo es bien conocido por todos, la aportación de ideas y soluciones será clave para lograr los mejores resultados.

e) Decisiones grupales ?Uno de los elementos de la definición de “equipo de trabajo” que comparto en el segundo párrafo de la presente columna, el que debe haber un líder. Este líder es responsable de la gente dentro del equipo de trabajo, no tanto del resultado. Es decir, si el líder se ocupa de que el personal sea el adecuado, se cumplan los elementos del buen trabajo en equipos y se tengan los recursos necesarios para la gente que desempeña las funciones, el objetivo se dará. Así mismo, el personal debe ser tomado en cuenta para las decisiones, asesorados desde luego por el líder.

f) Reuniones productivas: Una reunión debe tener una estricta hora de inicio, una estricta hora de término, temas concisos a tratar, orden, y conclusiones y/o asignaciones que derivan de dicha reunión. Cuando divagamos en los temas y/o hacemos reuniones que tomen más tiempo del establecido o, peor aún, que “no se sabe cuándo terminarán”, afectamos seriamente al equipo de trabajo y por ende al resultado de la operación.

g) Eliminar malos elementos: Dentro de las característica de los líderes está en apoyar fuertemente a la gente para que logre desempeñarse de forma adecuada y logre sus objetivos. Sin embargo, en ocasiones hay ciertos elementos que no tienen interés en la tarea y que perjudican al equipo de trabajo. Es una responsabilidad de gran importancia de los líderes que, una vez que se detecta a una persona con estas características, se remplace dicho elemento.

Tengo muy gravado aquél mundial de balompié de 2014 en el que Alemania vence a Argentina a pesar de que Argentina tenía al mejor jugador del mundo. ¿Por qué ganó Alemania entonces? Para mí fue por un hecho muy simple: Argentina tenía a Messi pero Alemania tenía un equipo.