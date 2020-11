'Hay una persecución a lo diferente', dice Rodrigo Virago

El amor entre dos hombres dentro del Gobierno porfirista en México es la premisa de El baile de los 41, película de David Pablos que ahonda en las creencias del pasado y cómo estas persisten en el presente.

Dicho largometraje aborda aquella redada ocurrida el 18 de noviembre de 1901 contra un baile de hombres que se realizaba en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, de los cuales 21 estaban vestidos de forma masculina y 21 de mujeres, participaron 42; sin embargo, arrestaron a 41 porque uno era el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier.

A este suceso se le llamó “El baile de los 41”.

En esta cinta figura el actor lagunero Rodrigo Virago, quien da vida a Félix Díaz, quien fuera sobrino de Porfirio. Es uno de los antagonistas de esta historia y es por eso que el torreonense platicó en exclusiva vía Zoom con El Siglo de Torreón, donde recalcó que en pleno 2020 “hay una persecución a lo diferente, aún se persigue a lo diferente”.

-Este jueves se estrena El baile de los 41 y seguramente dará mucho de que hablar, ¿no es así?

Es una película que toma temáticas muy interesantes, como la persecución al grupo LGBT+. Es la historia de Ignacio de la Torre y Mier (Poncho Herrera), quien era yerno de Porfirio, se casó con Amada Díaz (Mabel Cadena), pero tenía un amante, que era Evaristo (Emiliano Zurita).

Tenía un grupo de amigos homosexuales de manera clandestina, y es por eso que eran perseguidos por el Estado y por las personas que no respetaban la ideología de diferentes maneras de amar.

-Este suceso, para quienes no lo saben, fue real y sirvió como parteaguas para que medios hablaran sobre homosexualidad en México. Antes de esto no se hablaba del tema, ya que la sexualidad se vivía oculta en espacios clandestinos.

Sucedió en 1901; eso viste muy bien la película, ya que en locaciones, vestuario y arte de la película es impresionante y sí es un evento histórico que generó que el tema de la homosexualidad saliera a la luz. Los periódicos locales de la época hicieron una cacería de brujas al respecto.

-¿Cómo te documentaste para encarnar a Félix Díaz?

Félix era sobrino de Porfirio; para motivos de la película es el antagónico, ya que junto con Porfirio persiguen a este grupo clan destino de amigos. Me documenté mucho leyendo, pues cuando interpretas un personaje hay que saber su contexto histórico para poder entender la idiosincrasia al hablar, sus movimientos y postura. Conseguí mucha información de Félix Díaz, él fue pieza fundamental de la “Decena trágica” -golpe de Estado militar que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero-.

-El suceso de El baile de los 41 motivó a José Guadalupe Posada a hacer la famosa caricatura denominada El baile de los 41 maricones.

Es una donde sale un bigotón vestido de mujer junto a su pareja de frack. Esa era la primera idea para uno de los pósters de la película, pero a final de cuentas no se hizo como tal.

-¿Cuál es el mensaje que desea dar la película?

A título personal me encantaría que la película abone en este camino del respeto a las diferencias y no solo sexuales sino de género, de raza y religiosas. Estamos en 2020 y esto ocurrió en 1901 y sigue ocurriendo esta persecución a lo diferente, y creo que es tiempo de que los seres humanos aprendamos a respetar las decisiones y libertades de cada quien. El amor es el amor, en todas sus formas. Ojalá que la cinta cree conciencia en cuanto a ponerle un alto a reprimir lo que no entendemos. Hay que unirnos y más ahora que estamos atravesando estos problemas de salud.

-¿Qué tal laborar con David Pablos?

David hizo una oda al homosexualismo o a este grupo que siempre ha sido perseguido. Trabajar con David, quien tiene una estética muy particular y tiene una claridad de lo que quiere ver con mucho tiempo de anticipación, fue toda una enseñanza y muy gozoso el proceso. Creo que esta película de David será un parteaguas en la historia del cine nacional.

-Y sin duda también lo será en tu carrera.

Pues ojalá. Uno sigue echando ‘guamazos’ como buen lagunero y a mí me enseñaron a sembrar expectativas y cosechar frustraciones. Yo quiero seguir creciendo en esta profesión y sí está padre que en mi currículum salga que estuve en la cinta El baile de los 41.

-El teatro es tu fuerte. ¿Qué ha pasado contigo en este sector del entretenimiento?

Me encanta el teatro. No puedo vivir si no hago una obra al año; además de actuar también produzco. El año pasado estuvimos en una obra que se llamó Ahorcados, este año íbamos a hacer otro montaje, pero de clown; no se pudo hacer por lo del COVID-19. Hay planes de retomarlo en 2021. Me gustaría hacer Las brujas de Salem con el maestro De Tavira.

-¿La contingencia sanitaria te llevó a descubrir otros talentos?

Una de las cosas que encontré gracias a la pandemia y al tener mucho más tiempo libre del que tenía fue escribir. Quería encauzar los sentimientos que tenía y escribí una especie de novela; hice 135 páginas de cosas que tenía guardadas, fue un proceso interesante porque para escribir también se necesita mucha disciplina.

-¿Consideras que la pandemia te llevó a tocar fondo en algo personal?

Creo que sí. Vaya, al ser un evento nuevo y no saber cómo manejarlo evidentemente habrá reacciones nuevas; no sé si depresión como tal, traté de tener la cabeza muy en paz, sin embargo, sí había días donde te levantas y dices ‘¿y hoy qué voy a hacer?’. La inactividad en la cabeza va mermando la energía, hoy puedo decir que me siento muy bien.

-¿Hace cuánto dejaste Torreón?

En 2006. Llevo 14 años fuera de La Laguna. Según yo, me fui a estudiar un semestre sabático al CEA, y ese semestre se ha convertido en 14 años de muchas satisfacciones. Amo lo que hago y en verdad que me gustaría hacer cosas grandes por mi tierra, como el llevar mucho teatro.