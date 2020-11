Facilitan en Gómez Palacio trámites a familiares de fallecidos por coronavirus

En el municipio de Gómez Palacio ya están apoyando a la gente de escasos recursos cuyos familiares han muerto por COVID-19. Recientemente en el Congreso del Estado los partidos Morena y PT propusieron condonar el pago de actas de defunción por COVID-19 con lo que se busca apoyar a las familias que se han visto afectadas en su situación económica.

El síndico municipal, Omar Castañeda González, dijo que por instrucciones de la presidenta municipal, Marina Vitela, se han estado haciendo condonaciones y descuentos en trámites que realizan personas de escasos recursos económicos relacionados con el coronavirus.

"Este gobierno ha sido sensible a las necesidades de los que menos tienen. No solo en este tema se está apoyando sino en muchos otros pues a raíz de la pandemia las necesidades de la población son muchas y se está dando prioridad a las personas de escasos recursos, esas son las instrucciones de la presidenta municipal", dijo el síndico municipal.

El diputado Pablo César Aguilar lanzó hace días una iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Estado que busca autorizar a los municipios que así lo determinen, condonar hasta el 100 por ciento del pago de productos y/o derechos por actas de defunción, así como inhumaciones, reinhumaciones, permiso de cremación provocados por la pandemia del COVID-19.

Señaló que derivado de las cifras emitidas tanto por el Gobierno federal y por el Gobierno del Estado, no se puede negar que el COVID-19 ha afectado inmensamente la salud de los duranguenses, sin embargo no es el único ámbito que ha sufrido graves consecuencias, ya que no se puede dejar de lado la economía local.

Hasta el momento ha habido 1,069 defunciones por coronavirus en la entidad. Solo en Gómez Palacio se han registrado 367 muertes hasta el día de ayer aunque en la entidad se reportan al día de ayer al menos 80 casos graves.