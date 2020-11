'Cobrita' Luna porta el cinturón con mucho orgullo

Con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en sus manos, la púgil lagunera Yulihan "La Cobrita" Luna, fue respaldada por el organismo al mando de Mauricio Sulaimán, como la campeona legítima en la división de los pesos Gallos.

Y es que la boxeadora de Gómez Palacio, fue exonerada de cualquier cargo ilícito, tras el escandaloso berrinche que hizo su víctima, la capitalina Mariana "La Barby" Juárez, de que tanto el vendaje como los guantes, habían sido alterados minutos antes de la contienda que escenificaron en Cancún el pasado 31 de octubre.

Fue así que Sulaimán Saldívar, entregó de manera virtual el cinturón verde y oro a Luna, quien ya regresó al gimnasio, alistando su primera defensa del título femenil en las 118 libras (53 kilos y 524 gramos), que sería opcional.

Consciente de las responsabilidades que tiene ahora como representante del WBC, Yulihan fue clara que ahora debe esforzarse aún más, pues sabe que muchas rivales vendrán a querer llevarse este cinturón.

Sobre una revancha con Mariana, la nueva monarca expresó que no tiene ningún problema en darle la revancha; sin embargo, fue clara a decir que eso lo decidirá con su equipo, a pesar que en el contrato había una cláusula que especificaba revancha.

Pero primero, la "Barby" debe sanar de la doble fractura que sufrió en su tabique nasal del duelo ante la lagunera, quien desde el primer episodio, mediante un efectivo y lucidor uper, le hizo daño a Juárez, quien resintió el dolor durante el resto de los 9 episodios.

Ante la prensa nacional e internacional, Mauricio Sulaimán calificó de orgullo tener a una peleadora como Yulihan entre las campeonas del Consejo y elogió la capacidad de trabajo de la púgil.

Pero Yulihan habló acerca de sus planes futuros: "Para mí viene lo más difícil, mantenernos como campeona, demostrar por qué gané el campeonato. Vienen preparaciones más fuertes. No me gusta elegir rivales, si me dan el nombre, estoy dispuesta a pelear con la que sea y a dar la revancha a Mariana".

Clasificaciones

Ránking peso gallo

No. Boxeadora País

C Yulihan Luna México

1o Jackie Nava México

2o Maria Cecilia Román Argentina

3o Vanesa Taborda Argentina

4o Zulina Muñoz México

5o Mariana Juárez México

6o Eva Voraberger Austria

7o Romina Bermúdez Argentina

8o Jessica González México

9o Rosalinda Rodríguez Estados Unidos

10o Helen Joseph Estados Unidos