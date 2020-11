Matamoros será sede de segunda fecha de serial

La segunda fecha del Serial Nacional de Automovilismo a Campo Traviesa, tendrá como escenario al municipio de Matamoros, Coahuila, los días 4 y 5 de diciembre próximos, esperando que lleguen pilotos y sus vehículos, procedentes de diferentes partes del país.

AJUSTAN CALENDARIO

Este año, el Campeonato Nacional de Off Road (fuera del camino) empezó bastante tarde respecto a ediciones anteriores, debido a la emergencia sanitaria, por lo que el serial anual se prolongará hasta el 2021, debido a ello, apenas se corre la segunda etapa y Manuel Herrera, directivo de la Asociación de Off Road y funcionario de Turismo en Matamoros, logró que se la otorgaran, luego de la popularidad que ha ganado esta modalidad del deporte-motor en el vecino municipio lagunero, cuya pista no ha sido descuidada, a pesar de la nula actividad durante este 2020.

También se obtuvo el permiso de las autoridades municipales, gracias a que la competencia es a campo traviesa, no en una pista, prácticamente sin público y con poco contacto entre los participantes, lo que facilita que se guarden las medidas necesarias para inhibir contagios del COVID-19. Ya se diseñó una ruta y se reserva el lugar de la MAETA de arranque y llegada para evitar aglomeraciones por las restricciones sanitarias; sin duda, no será la fiesta acostumbrada, pero se mantiene la competencia y eso es lo que realmente importa para los amantes de este deporte que pone a prueba la resistencia y pericia de los pilotos.

CATEGORÍAS

Las categorías son prácticamente las mismas que del Coahuila 1000 - Desert Rally, desde vochos adaptados hasta los autos fabricados especialmente para campo traviesa, como los Razors y los tubulares manufacturados de manera personalizada. Habrá trofeos y puntos del campeonato nacional para los ganadores, en esta ocasión no hay premios en efectivo, pero ello no ha sido motivo para que decaiga el ánimo entre los competidores, quienes ya han expresado un gran interés por participar en esta etapa por el desierto lagunero, en un clima muy diferente al que frecuentemente experimentan quienes visitan esta región.

Se espera que buen número de pilotos laguneros se inscriban, aprovechando que el evento es en la Comarca y en cuanto a los visitantes, hay que recordar que recientemente fue inaugurado un hotel de primer nivel en Matamoros, por lo que tendrán la oportunidad de hospedarse a escasos minutos de donde se escenificará la competencia. Las veredas ubicadas en las cercanías de la cabecera municipal de Matamoros, son un escenario natural que encaja a la perfección para la práctica de deportes como el off road, el ciclismo de montaña, senderismo e incluso el motocross, disciplina que también tiene preparada una competencia en esa localidad, dentro de pocos días.

Esta fecha del Serial Nacional de Off Road se suma a los eventos del deporte motor que han convertido al estado de Coahuila en la capital del Deporte - Motor durante los meses recientes, como el Coahuila 1000 - Desert Rally, la Carrera Panamericana y la convención nacional de Mini Asociados.