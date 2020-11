Aumenta demanda por pruebas COVID en La Laguna de Coahuila

En el último mes creció la demanda de pruebas diagnósticas de COVID-19 en la región Lagunera de Coahuila, principalmente en los laboratorios privados que realizan el test de PCR (reacción en cadena de la polimerasa), el más efectivo y que tiene un costo que va desde los 950 hasta un precio superior a los 2,500 pesos.

La solicitud de este tipo de pruebas en el medio privado ha ido en aumento con motivo de la saturación de los laboratorios del sistema de salud público y ante la incertidumbre de muchas personas que tienen familiares que murieron por coronavirus, o bien, que tuvieron contacto con una persona que se infectó de SARS-CoV-2.

Del 19 de octubre al 16 de noviembre, la cifra de pruebas de PCR en la Comarca Lagunera se incrementó de 71 mil 897 a 108 mil 188.

El 19 de octubre la distribución de pruebas era la siguiente: 37 mil 283 se habían realizado en laboratorios particulares; 27 mil 27 en el Laboratorio de Biología Molecular y en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Coahuila; mientras que 7,587 se practicaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De la cifra total de pruebas realizadas, que eran 71 mil 897, el 13.2 % tuvo resultados positivos, es decir, 9,470. Fueron 66.7 pruebas practicadas por cada mil habitantes.

En todo el estado, en esa fecha se tenía un acumulado de 191 mil 535 pruebas en las cinco regiones. En la región Norte fueron 28 mil 54; Carbonífera, 13 mil 149; Centro, 25 mil 610; y Sureste, 52 mil 825.

Al 17 de noviembre, el Gobierno del Estado dio a conocer que en La Laguna se contabilizaron 108 mil 188 pruebas de detección de coronavirus. De esta cifra 65 mil 190 se solicitaron en laboratorios privados, 32 mil 569 en laboratorios de la Secretaría de Salud de Coahuila y 10 mil 429 en el Seguro Social. Del universo de pruebas realizadas hasta ese último corte, las autoridades de salud reportaron un 11.7 % de resultados positivos, es decir, 12 mil 606. Son 100.4 pruebas hechas por cada mil habitantes.

En toda la entidad sumaron 263 mil 340 pruebas de detección de SARS-CoV-2, de las cuales 30 mil 943 fueron de la región Norte, 16 mil 587 de la región Carbonífera, 29 mil 473 de la región Centro y 78 mil 185 de la región Sureste. Se hizo la aclaración de que en el caso de las pruebas del Seguro Social el corte fue al 9 de noviembre.

Esta semana, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que se incrementó el número de rastreadores y que su Gobierno está dando prioridad a aquellas personas que dieron positivo a SARS-CoV-2 y cuya carga viral es alta, con el fin de establecer el cerco epidemiológico y dar seguimiento a la cadena de contagio.

PRUEBAS, UN GOLPE A LA ECONOMÍA

El mes pasado, Claudia Mendoza comenzó con tos, fiebre y un dolor de cabeza insoportable. La mujer de 34 años vive en Torreón, es madre soltera y trabaja en un centro comercial. Primero llamó al número telefónico (871-409-4145) que la Secretaría de Salud de Coahuila puso a disposición de los laguneros para realizarse la prueba de detección de COVID-19 de forma gratuita en el Laboratorio de Biología Molecular.

"¿Por qué solicita su muestra donde labora?, ¿padece alguna enfermedad?, ¿es de Torreón?, ¿es la primera muestra que se hace?", eso fue lo que le respondió el personal cuando Claudia preguntó por los requisitos.

Le pidieron paciencia, dado que reciben 500 solicitudes diarias, pero tanta fue la demora que decidió acercarse a un laboratorio privado. Claudia se hizo la prueba al igual que su hija y sus papás. Todos dieron positivo a SARS-CoV-2.

Entre el costo de las pruebas diagnósticas, los medicamentos, oxímetro y nebulizadores, la mujer se endeudó con su tarjeta de crédito con más de 20 mil pesos.

"Adiós, refrigerador (para su casa); adiós, piso; pero es más importante nuestra salud. Yo atribuyo que no llegamos al IMSS a hospitalizarnos gracias al tratamiento que nos dio el doctor particular con el que fuimos. Pero la gente que de plano ahorita está batallando más que uno con el dinero, ¿cómo le hace? Se van al Seguro y les dan paracetamol, loratadina y dextamesona, mientras que en uno particular te dan más tratamiento, nos dan meticorten, jarabes, antibióticos y otros medicamentos para abrir los pulmones".