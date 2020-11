Revive la violencia que sufrió con su ex

La actriz mexicana Kate del Castillo, habló sobre la complicada relación que tuvo con su primer esposo, el exfutbolista y conductor de Azteca Deportes, Luis García.

Mediante el programa Red Table Talk: The Estefans, Kate reveló que durante su matrimonio con Luis sufrió de violencia doméstica.

Kate del Castillo se casó con Luis García en el 2001, revelando que las agresiones físicas que sufrió hicieron que la relación concluyera en el 2004.

La protagonista de La Reina del Sur comentó en dicho programa que García "era muy gracioso, fascinante, encantador… pero luego lloraba hasta cansarse, me abrazaba y se ponía de rodilla diciendo: '¡Por favor, por favor, perdóname, necesito ayuda'".

Del Castillo relató que en ocasiones la golpeaba, pateaba y en varias ocasiones intentó estrangularla, además de violentarla mentalmente.

"Este hombre me rompió, yo pensé que tenía un autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela", comentó la actriz.

Kate rompió el silencio de la tormentosa relación con "El Doctor" ya que considera que se encontraba "prácticamente secuestrada".

SOBRE "EL CHAPO"

Por otro lado, retomando su encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera en el 2015, Kate del Castillo reveló haber pensado que el narcotraficante mexicano iba a abusar de ella.

En el programa Ted Table Talk: The Estefans, espacio en el que participan Emily, Lili y Gloria Estefan, la actriz confesó su sentir al estar frente al capo que actualmente enfrenta una sentencia a cadena perpetua en la prisión de San Francisco, Alcatraz de las Rocosas.

"Pensé que iba a ser violada … Definitivamente me iba a matar o algo por el estilo". Y es que, según Kate del Castillo, en diferentes ocasiones Joaquín Guzmán la acompañó hasta el cuarto donde ella pasaba la noche, situación que la dejaba aterrada por lo que sucedería.

"Nos abrazamos y me dijo 'me voy'. Se fue y yo goteaba de sudor hasta la cama, mis piernas estaban temblando", detalló.

Cabe señalar que, la protagonista de la serie La Reina del Sur, lanzó en octubre del 2017, y a través de Netflix, la producción Cuando conocí al "Chapo", la cual se divide en tres partes.

2004

AÑO

en que la actriz se divorcia de Luis García.