Detalla BBVA causa de falla del pasado viernes 13 de noviembre

El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, explicó que la falla registrada el pasado viernes 13 de noviembre en la aplicación móvil del banco fue consecuencia de una elevada transaccionalidad provocada por el "puente" del 20 de noviembre, el pago de quincena y las compras de "El Buen Fin".

"El viernes fue un día además de quincena, ‘puente’, Buen Fin y demás y a pesar de que teníamos absolutamente toda la disponibilidad de los sistemas tuvimos esta intermitencia por un lapso de una hora y media. La intermitencia es para evitar que la plataforma la saquemos completamente", dijo el directivo.

En conferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México (ABM), Osuna detalló que al presentarse la intermitencia, se tuvo que sacar a un número importante de clientes ante el exceso de transacciones, las cuales han registrado un incremento de 50% a consecuencia de la contingencia sanitaria.

"Estamos trabajando en toda la tubería del canal completo de transaccionalidad porque no es la aplicación sino todas las plataformas que se conectan atrás y es claramente el resultado de la tendencia de cómo los clientes han ido adaptando las tecnologías aceleradamente y es resultado del trabajo que hemos hecho toda la banca en términos de digitalización", dijo.

Sobre el tema, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, dijo que ante el incremento de transacciones, la banca está preparada para atender a su clientela con banca móvil.

"Tenemos 28 millones de aplicaciones bajadas en teléfonos inteligentes entre todos los bancos y 47 millones de contratos para banca digital y tenemos una infraestructura lo suficientemente robusta. Tener problemas de conectividad en un momento dado no hace que no esté preparada la banca. Por supuesto que la tecnología no es imperfecta, pero no tiene que ver con la falta de preparación o no sino con sistemas con sistemas a veces fallan y para ello tenemos respaldos que entran en acción cuando estas cosas suceden", dijo.