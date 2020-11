"Conversaciones, película violenta que 'ayudará' en el confinamiento

Una película que muestra cómo un hombre debe lidiar con su hija tras haber asesinado a su madre; un matrimonio de 10 años con amantes y una niña que debe quemar a su amigo imaginario, es algo que, considera Alberto Estrella, ayuda en este confinamiento.

El actor de "Vencer el miedo" y "La calle de la amargura" se refiere así a "Conversaciones", filme que estrena la semana próxima y retrata 10 situaciones dentro de una familia.

"Me dolió mucho el guión, tardé una semana no en decir que sí, porque sabía que quería estar, sino en decir lo que sentía y lo que me había pasado. Me tocó mucho, son historias violentas y conversaciones que escuchamos", indica.

"Creo es pertinente (el estreno) porque necesitamos liberar, vaciarnos en este encierro donde hemos tenido que aguantar y contener cosas, no da la oportunidad de explorar hacia otro lado, una visión descarnada de la sociedad que nos está rebasando no sólo en México, sino a nivel mundial. Es extrañamente confrontador, liberador, porque se hace catársis durante la película", explica.

"Conversaciones", segundo largometraje de Eduardo M. Clorio ("Deseo deseo", ganadora el Mórbido Film Fest 2016), cuenta a través de 10 pláticas la historia trágica de una familia.

Cada una de ellas revela secretos que, en caso de difundirse, cambiaría totalmente sus vidas.

Tato Alexander ("Cómo sobrevivir soltero"), Gimena Gómez ("El César"), Marco Treviño ("Historia de un crimen: Colosio"), Fernanda Tovar ("El Club") y Pia Watson ("Rosario Tijeras") integran parte del elenco.

"Es ver las consecuencias de nuestros actos y cómo una conversación puede repercutir en la vida de muchas personas", destaca Gómez.

"Con estrenar ahora tenemos una ventaja y desventaja con esta película: la ventaja grande es que no hay mucha competencia de películas gringas, esa es la realidad, se tienen muy pocas opciones para ver y una de las muy buena es nuestra película", destaca Estrella.

"Y la desventaja es el miedo de la gente a salir y la otra es, diría, el que la gente a lo mejor no se está arriesgando, pero ayer vi que si están saliendo", concluye.

"Conversaciones" se estrenará en exclusiva por la cadena Cinemex el próximo 26 de noviembre.