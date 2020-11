Kate del Castillo asegura que Luis García la pateaba y la estrangulaba

La actriz mexicana Kate del Castillo, habló sobre la complicada relación que tuvo con su primer esposo, el exfutbolista y conductor de Azteca Deportes Luis García.

Mediante el programa Red Table Talk: The Estefans, Kate reveló que durante su matrimonio con Luis sufrió de violencia doméstica.

Kate del Castillo se casó con Luis García en el 2001, revelando que las agresiones físicas que sufrió hicieron que la relación concluyera en el 2004.

La protagonista de ‘La Reina del Sur’ comentó en dicho programa que García ‘era muy gracioso, facinante, encantador… pero luego lloraba hasta cansarse, me abrazaba y se ponía de rodilla diciendo ‘¡Por favor, por favor, perdóname, necesito ayuda’.

Del Castillo relató que que en ocasiones la golpeaba, pateaba y en varias ocasiones intentó estrangularla, además de violentarla mentalmente.

“Este hombre me rompió, yo pensé que tenía un autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela", comentó la actriz.

Kate rompió el silencio de la tormentosa relación con 'El Doctor' ya que considera que se encontraba 'prácticamente secuestrada'.