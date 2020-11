Primer vistazo a 'Sharkboy' y 'Lavagirl' adultos en película de Netflix

Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl quedaron en la memoria colectiva de toda una generación cuando la película del director Robert Rodríguez se estrenó en los cines en 2005, y ahora Netflix busca generar nostalgia entre quienes vieron esta producción con el próximo lanzamiento de una secuela en la que se podrán ver a sus protagonistas adultos.

La primera película fue estelarizada por Taylor Lautner (Crepúsculo) y Taylor Dooley como los superhéroes titulares, quienes se unen para salvar al mundo.

La cinta es conocida por ofrecer una experiencia fantástica, pues en ella se aprecian efectos especiales chillones, disfraces y decorados con estilo animado.

La secuela que prepara el “Gigante del streaming” titulada We Can Be Heroes (Podemos ser héroes) y que llegará a la plataforma el 1 de enero de 2021, sigue a un equipo de niños que tienen que salvar a sus padres de una invasión alienígena.

En esta segunda parte, ahora “Sharkboy” y “Lavagirl” son mayores y ... ¡tienen un hijo!.

Mientras Taylor Dooley repite su papel de “Lavagirl”, Taylor Lautner no se inscribió para interpretar a “Sharkboy” nuevamente.

Netflix reveló que al elenco también se unieron Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jones, Boyd Holbrook y Christian Slater.