Matamoros tendrá carrera nacional de Off Road

La segunda fecha del Serial Nacional de Automovilismo a Campo Traviesa, tendrá como escenario al municipio de Matamoros, Coahuila, los días 4 y 5 de diciembre próximos, esperando que lleguen pilotos y sus vehículos, procedentes de diferentes partes del país.

Este año, el Campeonato Nacional de Off Road (fuera del camino) empezó bastante tarde respecto a ediciones anteriores, debido a la emergencia sanitaria, por lo que el serial anual se prolongará hasta el 2021, debido a ello, apenas se corre la segunda etapa y Manuel Herrera, directivo de la Asociación de Off Road y funcionario de Turismo en Matamoros, logró que se la otorgaran, luego de la popularidad que ha ganado esta modalidad del deporte-motor en el vecino municipio lagunero, cuya pista no ha sido descuidada, a pesar de la nula actividad durante este 2020.

También se obtuvo el permiso de las autoridades municipales, gracias a que la competencia es a campo traviesa, no en una pista, prácticamente sin público y con poco contacto entre los participantes, lo que facilita que se guarden las medidas necesarias para inhibir contagios del COVID-19. Ya se diseñó una ruta y se reserva el lugar de la MAETA de arranque y llegada para evitar aglomeraciones por las restricciones sanitarias; sin duda, no será la fiesta acostumbrada, pero se mantiene la competencia y eso es lo que realmente importa para los amantes de este deporte que pone a prueba la resistencia y pericia de los pilotos.

Las categorías son prácticamente las mismas que del Coahuila 1000 – Desert Rally, desde vochos adaptados hasta los autos fabricados especialmente para campo traviesa, como los Razors y los tubulares manufacturados de manera personalizada.