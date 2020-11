RBD arranca la celebración de su reencuentro

"Aún hay tanto por contar y hay canciones que nos quedan por cantar", dice Maite Perroni en el nuevo tema de RBD, Siempre he estado aquí, que se estrenó este martes en plataformas digitales.

El lanzamiento significó la primera canción inédita del grupo luego de 12 años sin producir música juntos. Su último álbum Para olvidarte de mí fue lanzado en marzo de 2009 y grabado un año antes, por lo que este sencillo representó el reencuentro con sus fans.

"Gente, esta canción habla de todo lo que pasamos todos estos años esperándolos, pero nunca los olvidamos, estuvieron siempre aquí", publicó un seguidor de Brasil, en su idioma natal, el portugués, a tan sólo segundos de haberse publicado el video en YouTube.

"Siempre hemos permanecido aquí a lo largo de los años", reiteró Perroni en entrevista.

"Queríamos un mensaje dirigido a cada uno de los fans donde les decimos eso y que este tributo a RBD también es para cada uno de los que han hecho posible que este sueño vuelva a hacerse realidad".

El tema fue grabado a la distancia por Maite, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann, los miembros de RBD que decidieron regresar. "Grabar con ellos de nueva cuenta pero por separado fue diferente a lo que hasta hace 12 años habíamos hecho. Fue una experiencia única", detalló Maite.

Anahí explicó que la decisión de hacerlo a la distancia obedeció al cuidado mutuo, pues lo más importante es preservar la salud y ser un ejemplo para sus seguidores. "La cuarentena ha sido eterna y muy difícil para todos. En casa seguimos cuidándonos muchísimo y así también cuidando a los demás", dijo en entrevista.

En septiembre, el catálogo musical de la banda de pop se estrenó en Spotify, días después se anunció que regresarían con un show virtual el próximo 26 de diciembre. Anahí consideró que este tributo es una forma de consolar a sus seguidores en toda Latinoamérica: "Una celebración", describió la también actriz.

"Es una canción hermosa que a los cuatro nos llega directo al corazón. Encierra muchos sentimientos y sobre todo el enorme amor y agradecimiento que sentimos con toda nuestra gente".

El tema se enfocó en retomar el estilo de la banda. Maite reconoció que el reto fue adaptarse a los nuevos géneros sin olvidar lo que exigen los fans que han crecido junto a ellos.

"Tratamos de acoplarnos a la nueva era musical en donde ahora la música urbana lidera las listas de popularidad, a diferencia de hace unos años cuando hacíamos pop, sin embargo nuestros éxitos siguen siendo recordados y permanecen en los corazones de todo el público que hizo posible el fenómeno RBD", indicó Maite.

Anahí explicó que este reencuentro con sus compañeros de giras, foros y conciertos, ha implicado hacer espacio entre la maternidad y su vida familiar.

"Hoy en día sólo hago las cosas que me llenan el corazón y me hacen sentir muy feliz. Sin duda este será un concierto único y me siento muy feliz de formar parte", aseguró.