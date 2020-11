Hombres famosos que han posado con vestido en revistas

Cada vez son más los hombres famosos que no tienen miedo de posar en prendas catalogadas para mujeres en portadas de revistas en busca de romper estereotipos, este es el reciente caso del actor mexicano Alejandro Speitzer quien decidió sumarse a la causa posando en vestidos para una publicación.

No obstante, pese a la buena intención del joven histrión y de la revista BadHombre para quien posó en su reciente edición titulada “Sin etiquetas”, el artista de 25 años recibió críticas por parte de Internautas quienes lo acusaron de forzar la sesión fotográfica e incluso lo tacharon de copiar a celebridades como Brad Pitt y Harry Styles, quienes también han portado vestimenta femenina en portadas de revistas.

Pero no sólo han sido Pitt y Styles quienes han ido en contra de lo establecido al posar en vestidos, pues han sido varios los famosos que han recurrido a la indumentaria femenina para expresarse en contra de los estereotipos.

Brad Pitt

En 1999, el actor estadounidense engalanó la portada de la revista Rolling Stone usando un vestido corto estampado.

La famosa publicación reveló la sesión de fotos del actor que capturó el lente del fotógrafo Mark Seliger.

De hecho, una de las imágenes del actor Alejandro Speitzer se inspiró en una de las que se le tomó en ese entonces a Pitt, donde porta un vestido rosa con guantes negros.

Harry Styles

El cantante británico sorprendió el pasado 13 de noviembre al ser el protagonista de la edición para Diciembre de Vogue, donde aparece en vestido.

El ex miembro One Direction demostró que no teme jugar con la moda y con ello, romper estereotipos.

La sesión de imágenes de Styles fue capturada por Tyler Mitchell.

Cabe mencionar que Harry se convirtió en el décimo hombre que aparece en la tapa de Vogue. Sin embargo, es el primero en posar solo.

El cantante de 26 años se ha convertido en uno de los iconos de estilo más relevantes de los últimos tiempos.

Ezra Miller

El actor estadounidense de 28 años ha marcado tendencia dentro de la industria de la moda gracias a sus particulares atuendos donde suele portar prendas femeninas así como utilizar maquillaje.

Sin embargo, el intérprete de “Flash” decidió ir más allá cuando posó para la revista Playboy con orejas de conejo, tacones, medias y ropa catalogada para mujer.

Estos son tan sólo algunos de los famosos que buscan romper esquemas a partir de la indumentaria, pues el fallecido cantante David Bowie fue uno de los que dirigió la mirada a esta tendencia que hoy en día ha cobrado más fuerza.