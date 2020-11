Martino advierte a seleccionados de un calendario duro para el 2021

Si el 2020 fue complicado en cuestión de ausencia para la Selección Mexicana, juegos y torneos cancelados, parece que el 2021 no será así. Pero los jugadores ya están avisados.

Gerardo Martino, técnico nacional, informó que los futbolistas que aspiran a formar parte de la Selección Sub 23 y mayor para el año entrante, ya saben que apenas tendrán tiempo para descansar, "tendrán una semana de vacaciones", y espera que no haya quejas.

"Los jugadores saben del calendario que tendremos de marzo a julio el año próximo. Tendrán una semana de vacaciones y deberán venir conmigo o con Jaime [Lozano, técnico de la Preolímpica], porque dispondremos de todos".

Aceptó que hay prioridades: "En la segunda mitad del año la prioridad será la eliminatoria, antes estarán los Olímpicos, la Copa Oro y el Final Four".

Advirtió que "no hay jugadores que tengamos que pensar que juegan aquí y no acá. Los tres mayores que Jaime decida, irán a los Olímpicos y no a la Copa Oro".

Así que para todo habrá tiempo, o se le buscará el tiempo para que los equipos tengan todas sus armas:

"No le pudimos dar prioridad a la Preolímpica este 2020, el año que entra seguro sucederá. La prioridad la tendrá la Sub 23 cuando lleguen los Olímpicos, es una competencia oficial muy importante y después viene la eliminatoria. Todo está claro".