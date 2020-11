Laura G revela que dio positivo a COVID-19 en TV

Un cambio de casa hizo que Laura G terminara enterándose de que tiene COVID-19.

La mañana del martes, durante un enlace en vivo con sus compañeros del programa Venga la Alegría, Laura dio a conocer los resultados de la prueba a la que se sometió y cómo fue que supo de su contagio.

“El domingo fui a trabajar a Venga la alegría, traía un cuadro de alergia muy fuerte, porque ustedes saben que me cambié de casa, entre el polvo y todo yo pensaba que era alergia, así que tomé un antihistamínico para que me la cortara y de forma responsable me fui a hacer la prueba sin que me la pidieran”, comentó a sus compañeros de la emisión matutina de TV Azteca.

“Pensando que iba a salir negativa y que hoy estaría con ustedes en el programa, pero ayer me enteré que estoy positiva, no sé cuánto tiempo tenga positivo porque lamentablemente a veces el virus te da de forma asintomática”, añadió.

La presentadora explicó que no sabe si el cuadro de alergia que presentó era derivado de su enfermedad de COVID-19, también dijo que ni su esposo ni sus hijos tienen el virus.

Según Laura, lo más difícil de su cuarentena será tener que bajar su ritmo de actividades, pues es una persona con bastantes ocupaciones en el día.

“Soy una persona que trabaja desde los 13 años y me apasiona mucho mi trabajo y es difícil hacer un descanso, pero bueno, me toca vivir esto, como me decía mi mamá, fluye y lo voy a vivir de la forma más linda, estaré al pendiente de mis hijos, estaré viendo Venga la alegría y me estaré inventando algo para seguir trabajando desde casa”.

Además aprovechó para enviar un consejo a sus seguidores.

“Cuiden mucho lo que digan porque yo inconscientemente decía, ‘si me llegase a dar que me de cuando me mude para poder estar en casa’ y vean”.

El de Laura no es el primer caso de COVID al interior del matutino de Azteca. Fue el pasado marzo cuando Patricio Borghetti resultó ser el primer contagiado.

A él siguieron otros personajes de la emisión como Kristal Silva, Brandon Peniche, “El Capi” Pérez, Flor Rubio y Ricardo Casares. De hecho este último fue el más afectado por el virus pues incluso debió estar conectado a un tanque de oxígeno como parte de su recuperación, ya que sus pulmones resultaron dañados.