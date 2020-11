‘Canelo’ anuncia pelea con Callum Smith

Smith, campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith”, escribió “Canelo” en su cuenta de Twitter. Aún se desconoce la sede del combate.

Álvarez peleará por primera vez en 2020 y de paso debutará como agente libre. Smith acumula 27 combates, todos resueltos a su favor, 19 por la vía del nocaut.

La última vez que el inglés Smith, de 30 años, subió en un cuadrilátero fue el 23 de noviembre de 2019 cuando derrotó por decisión unánime a su compatriota John Ryder.

‘Canelo’ combatió por última ocasión el 2 de noviembre, cuando noqueó al ruso Sergey Kovalev y le arrebató el título mundial semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Fue el cuarto cinturón que obtuvo en divisiones diferentes. Álvarez también ha sido campeón mundial en los pesos superwelter, medio y supermedio.

I'll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/HDJqK44JOF