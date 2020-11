Aguardan horas en Gómez Palacio por oxígeno

La gente se forma durante horas por un tanque de oxígeno, las filas parecen interminables, las personas permanecen formadas desde las 5 de la mañana afuera de la empresa que surte porque en otros municipios ya escasea.

"Mi madre tiene 74 años, está muy mala. Está canijo esto, uno no cree hasta que pasan las cosas en su familia y es cuando se lamenta de todo", dijo Israel Romero, uno de los que esperan. "Yo apenas llevo tres horas", dijo.

Conductores de vehículos que vienen de distintas partes de La Laguna, tanto de Coahuila como de Durango, hicieron doble fila afuera de la empresa ubicada en la confluencia del bulevar González de la Vega y el bulevar Miguel Alemán para poder obtener un tanque de oxígeno o recargarlo debido a la altísima demanda que hay ante el incremento exponencial de casos de COVID-19 en la Zona Metropolitana.

Este martes había personas que llegaron desde las 5:00 de la mañana mientras que otras llevaban más de cuatro horas en espera.

Todos tienen familiares enfermos de coronavirus que no pueden respirar en estos momentos a causa de esta enfermedad que ha cobrado ya miles de vidas.

Israel Romero acudió a recargar un tanque de oxígeno que además fue muy difícil conseguir debido a la gran cantidad de casos activos del virus SARS-CoV-2.

"No entendemos, hasta que pasan las cosas es cuando ahí está uno lamentándose…¿Ya para qué?", dice Israel quien se trasladó desde Matamoros a Gómez Palacio buscando el oxígeno para su madre que a decir de Mónica, su hermana que le acompaña, no salía a la calle para no exponerse pero recibía la visita de todos sus hijos, algunos de ellos trabajan en maquiladoras donde han habido contagios.

"Desde el sábado no hemos conseguido oxígeno y además ahorita lo vemos en toda la región, es un abuso porque está carísima la renta de los tanques. Nosotros preguntamos y nos rentaban uno en 2,000 pesos diarios en algunos casos, otros son por semana. Esta es una enfermedad triste, dolorosa y costosa", dijo Mónica.

El Siglo de Torreón platicó con otras personas que aguardaban, la mayoría lamenta la falta de insumos necesarios para contener o atender la enfermedad además del oportunismo que se ha generado entre diferentes sectores de la población y también por parte de algunas empresas que han incrementado considerablemente el costo de los mismos.

Muchas de las personas no solo son de La Laguna de Durango sino que vienen de municipios de Coahuila porque dicen que ya no saben en dónde más pueden conseguir el oxígeno debido a la alta demanda. El precio de un tanque oscila en más de 6 mil pesos, lejos del alcance del grueso de la población.

Hasta este martes 17 de noviembre la ocupación de camas COVID en La Laguna de Durango que comprende 12 municipios seguía en el 92% según confirmó el secretario de Salud, Sergio González Romero, lo que equivale a que solo hay 12 camas libres entre todas las instituciones de salud pública debido a la gran cantidad de personas hospitalizadas.