Ryan Reynolds compra equipo de fútbol

Las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney adquirieron a uno de los clubes de fútbol más antiguos del mundo y tienen como intención realizar un documental sobre su primera incursión en el deporte.

Para felicidad de los sufridos hinchas del club galés Wrexham, Reynolds y McElhenney completaron la compra por 2.5 millones del club que actualmente está en la quinta división del fútbol inglés.

"Esto es realidad", dijo Reynolds, el actor canadiense famoso por la serie de películas Deadpool en un breve video en el que se anunció la compra del club con 156 años de existencia.

En una reciente teleconferencia con los miembros del fideicomiso a cargo del club, Reynolds y McElhenney describieron a Wrexham como un "gigante dormido" y trazaron su visión para que el equipo se transforme en una "potencia global".

Para darle mayor realce a un club que languidece en el 14to puesto de la National League y que ha estado fuera de las cuatro primeras divisiones profesionales de Inglaterra desde 2008, los nueve dueños quieren mostrar a Wrexham en una serie tras bambalinas con el formato similar de proyectos de Manchester City y Tottenham en años recientes.

"Es lo que se hará. Vamos a documentarlo", dijo McElhenney, un actor y director estadounidense que creó la serie televisiva "It's Always Sunny in Philadelphia" a los aficionados del club.

Amazon Prime fue una de los primeras plataformas que respondió al anuncio de la compra de Wrexham en Twitter y felicitó a los actores. El club ha estado bajo el control de sus hinchas desde 2011.

Chris Jones, miembro del fideicomiso, participó en la reciente teleconferencia con Reynolds y McElhenney y detalló que los actores estaban al tanto de la historia de Wrexham - desde la década de 1970 cuando solía convocar a 20 mil espectadores a sus partidos hasta la década de 1990 cuando el equipo protagonizó varios batacazos en la Copa FA, incluyendo una victoria ante el entonces campeón inglés Arsenal.

"Querían un club europeo con potencial, con historial, uno en una situacion difícil, pero que también es parte integral de la comunidad", dijo Jones a The Associated Press.