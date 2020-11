Exigen maestros pago de prestaciones laborales

Las secciones 12, 35 y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) así como el Sindicato de Telesecundarias exigen al gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres; y al secretario de Educación en el estado, Rubén Calderón Luján; el pago de los quinquenios como lo marca la ley.

De igual manera también exigen el pago de las retenciones de Fovi y Forte de quienes se jubilan, además del pago de las retenciones de seguros individuales que contratan los agremiados. En términos generales piden que todas las retenciones se les paguen a quienes se jubilan de manera inmediata.

"Condenamos la falta de seriedad y responsabilidad que ha mostrado su gobierno al no cumplir con puntualidad las diferentes prestaciones tales como quinquenios, aportaciones Fovi, aportaciones a financieras, aportaciones de Forte y aportaciones a seguros de vida individuales", indicaron los maestros inconformes, quienes colocaron lonas con este tipo de peticiones en la escuela Guadalupe Victoria de la colonia Santa Rosa. La protesta de maestros fue de alrededor de 15 personas debido a la pandemia.

Jorge Santillán Moreno, secretario delegacional D122, dijo que los quinquenios son un estímulo que se les otorga a los maestros cada cinco años, básicamente es un aumento de sueldo que en la práctica no se ha otorgado. A decir de Santillán, en La Laguna son más de 4 mil docentes quienes tienen derecho a esta prestación.

Manifestó que el Gobierno del Estado no ha cumplido con estas prestaciones por lo que piden a las autoridades estatales mayor compromiso con los maestros y los jubilados.

Otro problema que tienen, dijo, es con la adquisición de créditos pues se les retiene el pago de los mismos pero no se destina para lo que debe ser y es el mismo caso con los seguros por lo que las aseguradoras luego no quieren hacer válidas las cláusulas para sus beneficiarios pues argumentan que no se les ha pagado pese a que los trabajadores sí se les retienen los pagos por parte del Gobierno, dijeron los maestros.