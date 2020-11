'No desaparecen los fondos', asegura Reyes Flores

Para Reyes Flores Hurtado, representante del Gobierno federal en Coahuila, el tema de los fideicomisos también se ha tergiversado, pues aseguró que no desaparecen los fondos, si no la forma de administrar los recursos y estos llegarán de manera directa a Estados y Municipios; además de señalar que esto permitirá transparentar el manejo y generará ahorro.

"No desaparecen los fondos. Lo que desaparece es un esquema de administración del fondo, el fideicomiso era una forma de administración del fondo", puntualizó el funcionario federal.

Explicó que lo que se va a debatir ahora es cómo van a operar la administración de este recurso pues ya no será a través del fideicomiso.

Flores Hurtado indicó que lo único que va a cambiar es la forma de administrar el recurso, pues un fideicomiso los administra un comité en el que una institución fiduciaria, es decir, un banco y una vez en dicho fideicomiso el Gobierno federal ya no tienen injerencia en dicho recurso.

"Es una forma de administración cara, porque el banco te cobra una comisión por administrarte el fondo, que tiene que ver con el tamaño. Si tú tienes 70 mil millones de pesos fideicomitidos y te cobra el tres por ciento el banco, más de dos mil millones de pesos de honorario fiduciarios que se pueden destinar a otras cosas", manifestó Flores Hurtado.

Por lo que se cuestionó lo que se podría hacer con esa cantidad de dinero y por ello se cambiará la administración de estos recursos.

Detalló que en el manejo de los recursos administrados por un fideicomiso, este no tiene un ejercicio fiscal anual y, a diferencia del presupuesto ordinario, donde al etiquetarse un recurso si no se ejerce. entonces se regresa y se reetiqueta. En el caso de los recursos administrador a través de un fideicomiso no sucede así.

"Una vez que metes el dinero al fideicomiso, se entiende ejercido el recurso público. Entonces tenían manga ancha para maniobrar, aún y cuando no hubieran cumplido con compromiso en tiempo para maniobrar el recurso fuera de los plazos fiscales. Entonces, los subejercicios se quedaban en los fideicomisos y luego, después, casualmente desaparecían", dijo Reyes Flores.

El delegado del Gobierno federal en Coahuila aseguró que los fondos están asegurados, pues señaló que los recursos que ingresaban a un fideicomiso eran etiquetados para un fin y ese fin no desaparece.

"¿Qué tienes hoy? La necesidad de pagar el apoyo al deporte. Esa necesidad allí está. La necesidad de seguridad pública, allí está la necesidad, ¿Hay recursos etiquetados? Sí. ¿Ahora qué vas hacer? Entregarlos directo, ya no los vas a administrar a través de un fideicomiso", explicó Flores Hurtado.

Por lo anteriormente explicado, señaló que el argumento de que desaparecen los fondos de los fideicomisos es falso, pues no desaparece la necesidad pero si la figura del fideicomiso que es la forma de administrar el fondo e indicó que lo que ahora hace falta son las reglas de operación de los mencionados fondos.