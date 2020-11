Julio Furch se encuentra enfocado en Santos

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna continúa su preparación rumbo al partido eliminatorio que afrontarán el próximo sábado frente a los Tuzos del Pachuca, en el estreno del "repechaje" del Guardianes 2020.

Los futbolistas comandados por Jorge Guillermo Almada trabajaron ayer en las canchas alternas del TSM, realizando un entrenamiento matutino en el que repasaron la táctica a utilizar ante los Tuzos, definiendo el esquema ideal para vencer a un dinámico equipo que vino a Torreón hace apenas unas semanas para complicarle la vida a los Guerreros.

Hoy los jugadores volverán a las prácticas para continuar con los preparativos rumbo a este trascendental encuentro, en el que el ganador seguirá en contienda y el derrotado dará por finalizada su participación en el torneo.

¿SE VA A LOS ROJINEGROS?

El capitán del equipo, Julio César Furch, atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa virtual, en la que fue cuestionado acerca del rumor de que Diego Cocca, entrenador del Atlas, habría pedido a Furch como refuerzo para el próximo torneo, situación de la que Julio dijo tener absoluto desconocimiento: "me sorprende, es algo de lo que no tengo ningún conocimiento ni es algo en lo que esté pensando, en irme o quedarme, estoy enfocado en el que será nuestro partido más importante del torneo y quizá pensar en eso sería después, en las vacaciones o cuando termine el torneo", sentenció.

SOBRE LA PAUSA

Furch consideró que la pausa por la fecha FIFA no fue lo ideal, pero que no deberá ser excusa para los Guerreros: "nosotros veníamos con una seguidilla buena de partidos, el equipo se veía muy bien, a pesar del partido contra León en que no conseguimos tres puntos, el equipo se había visto muy bien, quizá lo conveniente para nosotros no era parar, pero son las reglas. El equipo se ha preparado de excelente manera, hemos trabajado muchísimo y descansado, porque veníamos de partidos con una carga de concentración extrema, unos días de descanso nos vinieron muy bien y después preparar el partido fue lindo, una semana que se trabajó muy bien; nosotros quizá hubiésemos querido que se jugara al fin de semana siguiente por cómo venía el equipo, pero creo que no nos va a afectar tampoco el parate".

5 GOLES suma Julio Furch en el torneo; ha disputado los 17 partidos, 15 como titular.

Los Albiverdes están concentrados a tope en el partido del fin de semana, sabiendo que puede significar una dolorosa eliminación, la cual no desean experimentar: "es el partido más importante que vamos a afrontar en lo que va del año, estamos enfocados, totalmente trabajando con muchísimas ganas, se logró el objetivo muy lindo de definir el partido en casa, eso nos dio una motivación extra y se ha trabajado excelente, quizá muchos de los chicos tuvieron que ir a selección y estarán llegando esta semana, pero los que nos quedamos hemos trabajado de excelente manera y con muchísimas ganas, confiamos plenamente en que podemos pasar la fase y la importancia que le damos al partido es mucha, así que hay que dejar todo", expuso Furch.

"Por como venimos disputando los últimos partidos, traemos confianza de haber ganado partidos de visitante, de local también, partidos importantes como el de Mazatlán para jugar de local este partido. Creo que la confianza que se ha generado en el grupo, en el cuerpo técnico, en retomar esa confianza donde por ahí al principio del torneo no veníamos de buena manera. Ahora que tomamos este envión anímico es muy bueno para nosotros", agregó.

VENTAJA EN CASA

A pesar de que los aficionados santistas no podrán estar en el estadio Corona para motivación del equipo, Furch considera que la ventaja de jugar en su cancha se mantiene: "creo que sí, durante todo el torneo hemos perdido solamente un partido de local, nuestra casa sigue siendo nuestra fortaleza, por eso la importancia de poder definir este partido de local. Hicimos todo lo posible para que se pudiera dar y estar en casa nos va a dar una pequeña ventaja, quizá hay otras canchas con ventajas como la altura o afecta el clima, un montón de cosas que se puede hacer más complicado, nosotros confiamos plenamente en que con o sin gente, jugaremos dentro del campo y es ahí donde tenemos que responder. Confiamos plenamente en que podremos seguir haciendo en este partido, lo que hemos hecho a lo largo del torneo", adelantó.

La naturalización del delantero santista como mexicano, es un proceso que le sigue ilusionando, aunque durante más de medio año se ha visto obstaculizado por descanso de las oficinas administrativas: "es un proceso que está parado por el momento, la gente del club que me está ayudando me ha comunicado cómo va el proceso y sí está detenido, por el tema de la pandemia se han retrasado solicitudes de visa y otras cosas, vamos a seguir esperando, las ganas están intactas, como desde un principio".