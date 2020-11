El Tenis de Mesa y la Verdadera Historia de los Videojuegos

Cuando hablamos de los primeros videojuegos, a muchos se le viene a la mente Super Mario Bros, Tetris, Space Invaders o Pac-Man.

Sin embargo, antes de ellos existió Pong, el primer videojuego documentado y patentado de la historia, haciendo su debut oficial ante el mundo en 1969 en lo que hoy se conoce como the first let’s play!

Telepong, como luego se encargó de popularizarlo Atari, marcó el inicio de los videojuegos como principal actividad de ocio para todas las edades.

Su presencia en el mercado de las maquinitas de Arcade causó tanto furor que, solo se vio igualado por la aparición de la Magnavox Odyssey (la primera videoconsola).

A pesar de su simplicidad, Pong, en una década, logró generar unas ganancias brutas de 3 mil millones de dólares. Y hoy en día, las máquinas de Arcade con Pong son consideradas reliquias invaluables y piezas de museo.

No obstante, antes del nacimiento de Pong, el 18 de octubre de 1958, el verdadero primer videojuego de la historia se dio a conocer al mundo durante una visita abierta al Laboratorio Nacional de Brookhaven.

Impulsados por el auge del tenis de mesa (antes de la supremacía China que comenzó en la década de los ’60) William Higinbotham y Robert Dvorak, haciendo uso de una computadora analógica Donner Model 30 y un osciloscopio como pantalla, mostraron Tennis for Two (Tenis para dos) un simulador de tenis que sorprendió a todos.

La gran diferencia entre Tennis for Two y Pong, fue que Higinbotham no patentó su idea, ya que dicha patente hubiese pasado a manos del gobierno de los estados unidos; por lo que no existía una ganancia monetaria a simple vista de sus ojos.

Pero allí no se acaban las sorpresas. Hoy en día, casi 80 años después del nacimiento del primer videojuego inspirado en el tenis de mesa, la evolución de este entretenimiento apunta a dar sus siguientes grandes dos pasos:

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL STREAMING

Antes, la Inteligencia Artificial se limitaba únicamente al conjunto de técnicas utilizadas para diseñar el comportamiento de los Personajes No Jugadores (NPC).

Sin embargo, hoy en día, esta definición se queda bastante corta.

La inteligencia artificial en los videojuegos ya no está dirigida al comportamiento de los enemigos. El futuro de la aplicación de esta tecnología radica en el desarrollo.

Pero, ¿Cómo se implementa la inteligencia artificial en la mecánica de los videojuegos actuales?

Los más habituales siguen siendo los scripts que se utilizan para buscar rutas.

Esto significa que los NPC son capaces de moverse en su entorno de forma coordinada, buscando caminos, evitando colisiones entre ellos y colaborando para encontrar soluciones.

Además, la inteligencia artificial en los videojuegos también se utiliza para encontrar un equilibrio en la dificultad. Y es aquí donde vuelve a brillar el tenis de mesa.

Y es que, según la NASA, el Tenis de Mesa es el deporte más complicado que el ser humano puede practicar.

De allí que, las empresas como EA estén subiendo sus apuestas en el tenis de mesa cuando hablamos del desarrollo de los nuevos títulos que, impulsados por inteligencia artificial, abrirán paso a la nueva forma de jugar.

¿Y cuál será esa nueva forma? Pues el Streaming.

Y es que ya lo dijo Chris Evenden, vicepresidente de inversiones de Electronic Arts (EA) y el mismísimo Jeff Bezos: las personas han abandonado el modelo de propiedad para adoptar la modalidad de acceso.

Esto refiriéndose a los increíblemente rentables que resultaron ser el modelo de negocios de Netflix, Uber y Spotify.

Según palabras del mismo Chris Evenden:

“Ahora mismo, si quieres jugar a FIFA, te costará alrededor de 560 dólares. Tienes que comprar el juego, tienes que comprar la consola... En un mundo de streaming, esto podría resolverse por el precio de 9,99 dólares al mes”

Es por ello que, aunque todavía se está en etapas tempranas del tema, como es el caso de Amazon Luna; se espera que las grandes empresas desarrolladoras de videojuegos inviertan en infraestructura para hacer realidad esta nueva forma de gaming.

¿Y qué mejor forma de darle la bienvenida a tal modalidad que con un nuevo tenis de mesa?

¡El futuro es ahora!