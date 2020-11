\'Fleets\', llaga la versión de \'stories\' de Twitter

La compañía dijo que los 'fleets' están diseñados para disipar las preocupaciones de los nuevos usuarios que podrían sentirse preocupados por la naturaleza pública y permanente de los tuits normales.

Los 'fleets' no pueden ser retuiteados y no tienen la opción de 'me gusta'. Las personas pueden responder a ellos, pero las respuestas aparecen como mensajes directos al usuario, y no como una respuesta pública, lo que convierte cualquier intercambio en una conversación privada en lugar de una discusión pública.

Twitter probó los 'fleets' en Brasil, Italia, India y Corea del Sur antes de su lanzamiento global.

Los 'fleets' son una forma de tener 'menor presión' para comunicar 'pensamientos efímeros' a diferencia de los tuits permanentes, comentaron Joshua Harris, quien es director de diseño de la compañía, y Sam Haveson, director de producto, en un blog.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH