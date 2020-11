Llama Putin 'suicidio' a posible renuncia de Armenia al acuerdo en Karabaj

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió hoy a Armenia de que renunciar al acuerdo suscrito hace una semana con Azerbaiyán para poner fin a la guerra en Nagorno Karabaj sería un "suicidio".

"Sería un suicidio. Esto, por supuesto, que lo decida cada uno, respetar o no respetar los acuerdos, pero insisto: eso sería un gran error. Espero que no suceda", dijo Putin en declaraciones a la televisión pública rusa.

La oposición armenia, que demanda la dimisión del primer ministro, Nikol Pashinián, exigió hoy la revisión del acuerdo firmado el 10 de noviembre, que tachó de capitulación en toda regla, y la formación de un gobierno de unidad nacional.

Putin rompió una lanza en favor de Pashinián, del que dijo que no se comportó como un "traidor" a su patria cuando decidió firmar el acuerdo con mediación rusa, ya que las tropas azerbaiyanas podían haber tomado seguidamente la capital karabají, Stepanakert.

"En dichas condiciones y, hablando en plata, en interés de la parte armenia había que cesar los combates", dijo.

Eso sí, también desveló que el 19-20 de octubre logró convencer al presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, que suspendiera las acciones militares a cambio del retorno de los refugiados, cuando Bakú había reconquistado sólo una pequeña parte del sur del Karabaj.

"Pero sorprendentemente para mí (...), eso para ellos (los armenios) era inadmisible y Pashinián afirmó directamente que veía en ello una amenaza para los intereses de Armenia y el Karabaj", comentó.

Ahora, precisó, "no se entiende muy bien cuál hubiera sido la amenaza", cuando los desplazados azerbaiyanos hubieran regresado a un territorio bajo control armenio, incluido la histórica ciudad de Shushá, bajo dominio azerbaiyano desde hace diez días.

"Y el primer ministro me dijo: No, no podemos aceptarlo, lucharemos, combatiremos", desveló.

Como resultado, las tropas azerbaiyanas, con apoyo de mercenarios de Oriente Medio, según Ereván, avanzaron hasta escasos kilómetros de Stepanakert.

El jefe del Kremlin también negó que Rusia hubiera abandonado a su aliado, Armenia, en cuyo territorio tiene una base militar, ya que "nadie atacó el territorio de Armenia y eso no nos daba ningún derecho a participar directamente en las acciones militares".

Además, subrayó que, según el derecho internacional, el Karabaj y todos sus territorios aledaños eran parte "inalienable" de Azerbaiyán y, de hecho, recordó que Ereván nunca reconoció la independencia del enclave separatista.

Con respecto al estatus de Nagorno Karabaj, que proclamó su independencia tras celebrar tres referendos (1991, 2006 y 2017), aseguró que se decidirá en un futuro.

En virtud del acuerdo, Azerbaiyán controlará más de dos tercios del territorio del Karabaj, donde miles de personas, entre civiles y militares, murieron en los combates que volvieron a estallar el 27 de septiembre.