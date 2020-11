Petición de Peláez sobre Ignacio Rivero genera críticas contra Briseño

Luego de que Ricardo Peláez lanzara la petición de inhabilitar al jugador del Cruz Azul, Ignacio Rivero, tras asegurar una clara intención de golpear a Alexis Vega en una jugada que le dejó al delantero de Chivas una lesión en el tobillo derecho y seis semanas fuera de las canchas, en redes sociales los usuarios recordaron a Antonio “Pollo” Briseño.

Una gran mayoría de usuarios, respondió al enojo de Peláez mostrando las imágenes del Clásico Nacional del Apertura 2019 cuando una fuerte entrada de Briseño terminó por hacerle un agujero en el muslo derecho con el botín a Giovani Dos Santos, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y tomar seis semanas de recuperación.

En este caso, la sanción para “Toño” Briseño fueron dos partidos por ser culpable de juego brusco grave y dos partidos adicionales determinados por la Comisión Disciplinaria.

Tomando en cuenta estos hechos, los cibernautas le recordaron a Ricardo Peláez que cuando esto sucedió, el club no vio ninguna mala intención de “Pollo” hacia “Gio”.

“¿Qué hubiera pedido Peláez en esta jugada? Bajo sus torpes argumentos, seguro hubiera pedido desafiliación y pena de muerte al "Pollo" Briseño”, “Cuando ellos hacen (Briseño a Dos Santos, por ejemplo) dicen que no hay intención, cuando a ellos les hacen dicen que fue "mala leche" cuando es claro que no fue así”, “El pollo Briseño casi le rompe una pierna a Gio y dicen que no fue de mala leche jajajajajaja”, se leen en algunos de los comentarios que crearon la tendencia de Briseño en Twitter.

Aquí te compartimos algunas de las reacciones de redes sociales sobre el tema:

¿Qué hubiera pedido Peláez en esta jugada? Bajo sus torpes argumentos, seguro hubiera pedido desafiliación y pena de muerte al "Pollo" Briseño. pic.twitter.com/hQ4P2bYaYf — Los Expulsados (@losexpulsados) November 16, 2020

¿A Briseño lo inhabilitaron cuándo le sacó el tuétano a Giovanni? — ¶ (@FJFS29) November 16, 2020

El carnicero del Pollo Briseño viendo a Peláez pidiendo la inhabilitación de Ignacio Rivero...pic.twitter.com/pENCRVjEKy — Espitia (@JessEspitia7) November 16, 2020

No mames no vi el video completo que Peláez pide la inhabilitación del jugador de Cruz Azul, no me jodas, hasta sacó el balón, ni siquiera es una entrada fuerte como las que acostumbra el bastardo de Briseño. Pinche Tontín sidoso. — Emmanuel 3️⃣ (@Campechame42) November 16, 2020