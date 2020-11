Pratt se sumará al elenco de Thor

Taika Waititi sigue completando la lista de selectos invitados que se unirán a Thor en su cuarta aventura en solitario: Love and Thunder. Tras confirmarse el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyria, y la incorporación de Christian Bale como un villano sin revelar, ahora dos de los Guardianes de la Galaxia más célebres han sido confirmados para acompañar al "Dios del trueno". Según informa nme.com, el actor Chris Pratt, que interpreta al líder de los Guardianes Star-Lord, ha sido confirmado oficialmente para la película protagonizada por Chris Hemsworth. Esto concuerda con la idea de que Love and Thunder comenzará inmediatamente después del final de Avengers: Endgame, con Thor acompañando al grupo de héroes espaciales en su misión para encontrar a Gamora. Con Pratt a bordo del proyecto, lo más lógico es pensar que no llegará sólo, sino que le acompañarán otros miembros de los Guardianes de la Galaxia, como Groot (Vin Diesel), Rocket Racoon (Bradley Cooper) o la propia Gamora (Zoe Saldana). Por el momento Marvel no ha confirmado a ninguna otra estrella.

👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste