Cambian demanda de votación en Pennsylvania

La campaña del presidente Donald Trump retirará una solicitud central en la demanda que busca detener la certificación de los resultados de la votación en Pennsylvania, estado donde el demócrata Joe Biden venció a Trump consiguiendo los votos necesarios para ganar la elección presidencial.

Previo a la audiencia del martes, la campaña de Trump retiró la solicitud para que cientos de miles de boletas por correo y ausentes (682,479 para ser precisos) fueran desechadas porque fueron procesadas sin que sus representantes pudieran atestiguarlo.

El ajuste en la demanda, presentada en un tribunal federal el domingo, mantiene el objetivo de impedir que Pennsylvania certifique la victoria para Biden en el estado y sigue afirmando que los votantes demócratas fueron tratados de manera más favorable que los republicanos.

La campaña de Trump sostiene que cientos de miles de boletas no se procesaron adecuadamente.

"Nuestra demanda en Pennsylvania sigue siendo el problema de las 682.479 boletas por correo y en ausencia que se contaron en secreto", tuiteó el portavoz de la campaña de Trump, Tim Murtaugh.

El 7 de noviembre, The Associated Press declaró a Biden ganador de la contienda presidencial después de determinar que las boletas que quedaban por contar en Pensilvania no cambiarían el resultado para Trump. El mandatario se ha negado a aceptar los resultados.

La demanda acusa que los "condados con tendencia demócrata" violaron la ley al identificar las boletas defectuosas enviadas por correo antes del día de las elecciones, ya sea porque faltaba un "sobre secreto" o la faltaba la firma del votante, para que el votante pudiera arreglarlo y asegurarse de que el voto cuente, una práctica que llamaron "curación" de votos.

GEORGIA HALLA 2,600 VOTOS SIN CONTAR

Las autoridades en Georgia informaron este lunes del hallazgo de unos 2,600 votos que no fueron contados durante el escrutinio de las elecciones del 3 de noviembre, una cifra que no altera el resultado provisional a favor de Joe Biden.

Georgia empezó el viernes de la semana pasada un recuento manual del escrutinio después de que el escrutinio concluyera con el presidente electo, Joe Biden, adelantando a Trump, por poco más de 14,000 votos.

Los votos encontrados durante el recuento manual pertenecen al condado de Floyd, donde se impuso Trump con más del 70 %.

Según dijo al periódico local The Atlanta Journal-Constitution el presidente del Partido Republicano en ese condado, Luke Martin, los sufragios encontrados permitirán a Trump reducir en unos 800 votos el margen de más de 14,000 que le lleva Biden.

"Es muy preocupante, Pero no parece ser un problema generalizado. Me alegro de que la auditoría lo haya revelado y es importante que se cuenten todos los votos", sostuvo el dirigente republicano.

Las autoridades electorales en Georgia atribuyeron el incidente a un error humano durante el escrutinio y detallaron que los votos no se contaron porque trabajadores del condado olvidaron cargar en el sistema un archivo que tenían en una tarjeta de memoria.

También aseguraron que no se han encontrado errores similares en otros condados durante el recuento manual que empezó el viernes y tiene que terminar este miércoles, antes de que el estado certifique sus resultados.

Precisamente al recuento manual en Georgia se refirió este lunes Trump, al calificarlo de "falso".