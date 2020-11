Boris Johnson se vuelve a aislar por riesgo de COVID-19

El primer ministro británico Boris Johnson dijo el lunes que está "en forma como perro de carnicero" y que mantiene el control del gobierno, a pesar de tener que aislarse porque uno de sus contactos dio positivo a coronavirus.

Johnson, quien trata de mantener a raya un resurgimiento del COVID-19 en el Reino Unido, sofocar la agitación dentro de su Partido Conservador y asegurar un acuerdo comercial con la Unión Europea, dijo en un videomensaje difundido por Twitter que no tenía síntomas y que continuaría gobernando utilizando "Zoom y otras formas de comunicación electrónica".

El político se reunió con un pequeño grupo de legisladores de su partido durante unos 35 minutos el jueves. Uno de ellos, Lee Anderson, posteriormente desarrolló síntomas de coronavirus y dio positivo.

Johnson dijo que el domingo fue contactado por el sistema nacional de pruebas y rastreos y que pasará 14 días aislado a pesar de que está "lleno de anticuerpos". En abril, el premier pasó una semana en el hospital debido al coronavirus, incluidas tres noches en cuidados intensivos.

"No importa que todos estemos haciendo distanciamiento social, no importa si estoy en forma como un perro de carnicero, me siento genial, mucha gente lo hace en mis circunstancias", dijo.

Johnson destacó que el hecho de que el sistema de rastreo lo detectara era evidencia de que el sistema tan criticado estaba funcionando. Se sabe que el sistema, por lo general, no se pone en contacto con más de un tercio de los contactos de las personas infectadas.

Gran Bretaña ha registrado casi 52,000 muertes por el virus, la cifra más alta en Europa.

El confinamiento de Johnson, que el pasado abril estuvo ingresado grave con el virus, se produce justo cuando se disponía esta semana a relanzar su mandato tras un periodo de tensiones internas que culminó con la marcha hace unos días de sus dos principales asesores, Lee Cain y Dominic Cummings.

Johnson, cuya popularidad ha caído tras ganar las elecciones en 2019 por mayoría absoluta, tiene el reto de motivar a los británicos ante la pandemia después de comprometerse en septiembre a "salvar la Navidad".