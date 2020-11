'Estabilidad en combustibles evitó aumento de precio en canasta básica'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con precios estables de los combustibles su gobierno evita que haya carestía y aumento en el precio de los productos de la canasta básica.

"Damos de los combustibles porque de eso dependen el que no haya carestía, si hay precios estables en los energéticos no tiene porque aumentar los artículos de primera necesidad".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el precio de los combustibles es un componente muy importante, por eso afectaba mucho cuando había "gasolinazos" porque afectaba todo.

"Llegaron a decir los neoliberales que no afectaba porque no todos tenían vehículos como si los productos no fueran transportados", dijo.