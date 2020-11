Piden compromiso con la medición de extracciones al acuífero

Ven incompleto el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, pues aunque se contempla mejorar la calidad del agua que reciben los ciudadanos de la mancha urbana mediante el suministro de un volumen de la presa Francisco Zarco, advierten la necesidad de evitar la sobreexplotación del acuífero.

"Es darle atole con el dedo a la ciudadanía, mientras no se ataque el problema, que es la sobreexplotación inmoderada del agua, creo que la solución que está imperando a través de esta propuesta del agua entubada no va a traer grandes cambios y, al contrario, sí se va a generar una mayor utilización del agua para fines que no son precisamente el consumo humano", explicó Héctor Macías Jurado, del colectivo Alzando Voces.

Señaló que el proyecto que impulsa el gobierno federal para la Zona Metropolitana de La Laguna es positivo pero se queda corto en cuanto a las necesidades reales de la región en términos del agua potable y la grave problemática de hidroarsenicismo, que seguirá si no se detiene la sobreexplotación en el acuífero Principal.

El abogado dijo que se ha dejado de lado el compromiso con la medición, algo en que muchos organismos de la sociedad civil han insistido ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero sin obtener resultados. Consideró que esto se debe establecer desde la Ley General de Aguas a nivel nacional, donde exista una participación más activa de la ciudadanía.

"Que la ciudadanía pueda medir también esta extracción de agua a través de sistemas inteligentes, mientras que la ciudadanía no esté involucrada, porque algo muy importante es que no existe la transparencia en cuanto a la extracción de agua e incluso, la información está vetada a la sociedad, al considerarse que es un tema de seguridad nacional", comentó.

Señaló que se debe hacer pública la relación entre el agua que se extrae de cada uno de los pozos, bajo la regla general de que esta explotación debe ir acorde con la recarga natural pero no se ha dado e incluso, desde hace años se mantiene una sobreexplotación por encima de los volúmenes autorizados en las concesiones.

"Esto debe venir a través de un ordenamiento con una mayor participación de la ciudadanía par vigilar, monitorear y fiscalizar esta extracción", indicó.

Macías Jurado dijo que el proyecto de la potabilizadora no es la solución a la problemática de La Laguna, que es la extracción inmoderada del agua.