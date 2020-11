Toque de queda en Austria no afectará partido de México Vs. Japón

Mañana martes en Austria entrará el toque de queda. El gobierno del país europeo establecerá férreas medidas de confinamiento debido al alza de los casos de COVID-19.

La Selección Mexicana está presente en esa zona, pero hasta el momento esta acción de emergencia no ha trastocado los planes del equipo. "Sabemos las nuevas medidas que hay en Austria. Hasta ahora en el tema logístico nadie nos ha ocasionado ningún contratiempo; pero las cosas que fueron sucediendo no son contratiempos, son lógicas de los tiempos que viven y son cosas que son propiedad del mundo, no son de Corea, Japón o México, en el mundo se suspende alguno que otro partido, o jugadores no pueden actuar. Nosotros tomamos los recaudos necesarios, por no hay garantías de que no nos pase nada", dijo Gerardo Martino.

No ha existido queja de los cuidados que ha tenido México en esta gira por Europa. "Sinceramente la parte de la delegación que se ocupa de la parte organizativa y médica han trabajo a destajo para tener concentraciones adecuadas. Estamos sobre el final de los días en Austria y podemos decir que tuvimos una buena gira, independientemente de lo que pase mañana (contra Japón)".

Las medidas que se tomarán en Austria, no afectarán al juego, pues los juegos profesionales no serán afectados:

*Las autoridades sanitarias realizarán test de coronavirus a varios grupos sociales, como los docentes y otros, para poder reiniciar por completo la vida social y comercial a partir del 7 de diciembre.

*El gobierno anunció el cierre de todos los comercios no esenciales y las escuelas, además de restaurantes, hoteles, bares, teatros y todos los deportes, con excepción de las competiciones profesionales.