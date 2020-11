Dustin Johnson conquista el Masters del PGA Tour

El número uno del golf mundial, Dustin Johnson, se puso por vez primera el saco verde, al convertirse en el campeón del Masters del PGA Tour, donde implementó una nueva marca de golpes. Abraham Ancer, por su parte, tuvo un día decepcionante.

El estadounidense no solamente conservó la ventaja de cuatro impactos con la que salió para la última ronda en el Augusta National Golf Club, sino que al final de los 18 hoyos, la amplió, al sacarle cinco a sus más cercanos perseguidores, el australiano Cameron Smith y el coreano Sungjae Im, quien alcanzó a estar a uno de diferencia, cuando jugaban el quinto hoyo.

En el tradicional torneo, que por única ocasión se jugó en noviembre debido a la pandemia del COVID-19, luego de las cuatro rondas, DJ sumó 268 golpes (20 debajo del par de campo), rompiendo el establecido en 1997 por el campeón del año pasado, Tiger Woods que sumó 270 impactos (-18), misma cifra que Jordan Spieth igualó en el 2015.

Tras su primer birdie en el hoyo 3, Dustin tuvo un par de distracciones en el 4 y 5, para que Im redujera distancias por el liderato. Fueron los únicos errores que cometió el estadounidense en la ronda, poniendo las cosas en su lugar con birdies en el 6 y 8.

Para la segunda vuelta, Johnson jugó de manera conservadora, pero metió un poco el acelerador, para hilvanar "pajaritos" en el 13, 14 y 15. Tuvo chance de cerrar con otro en el 18, pero falló el putt, cuando el título estaba en sus manos.

"Hoy ha sido un día muy difícil en el que empecé bien. A partir del hoyo 6 siento que jugué muy sólido y jugué muy buen golf hasta el final", dijo Johnson. "Haber crecido tan cerca de aquí, desde que jugué el primer Masters ha sido el torneo que siempre he querido ganar", agregó el campeón.

Tiger Woods por su parte, concluyó su actuación con 5 birdies en los últimos 6 hoyos, sin poder sacudirse un costoso 10 en el hoyo 12 (par 3), el mismo donde el año pasado jugó de manera magistral y en el que sufrió el italiano Francesco Molinari, cediéndole el saco verde, que ayer entregó a DJ.

Junto al inglés Paul Casey, Woods finalizó en el lugar 38, también junto a sus paisanos Tony Finau y Billy Horschel, el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, así como el también británico Lee Westwood.

"He pegado demasiados golpes que no quería pegar hoy. Y no me van a poner la chaqueta verde hoy, se la voy a pasar a otro", dijo con una sonrisa de resignación Woods.

SE CAE ANCER

Por lo que respecta al mexicano Abraham Ancer, que salió en el threesome de honor junto a DJ y el asiático, no tuvo el mejor de los días y firmó tarjeta en la jornada dominical de 76 (+4) que lo relegó hasta el puesto 13, casillero que compartió con el japonés Hideki Matsuyama, el local Kevin Na y Marc Leishman de Australia.

El "Turco" luego de empezar con dos pares, comenzó a tener problemas, acumulando bogeys en los hoyos 3, 4, 6 y 7. Logró respirar con un birdie en el 8, pero en lo anímico, fue complicado que regresara a pelear por los primeros puestos, sobre todo por el ritmo impuesto por Dustin e Im.

Aunque impactó las bolas de buena forma, siempre quedaron muy alejadas de las banderas en el green, por lo que no tuvo muchas posibilidades reales de mejorar su actuación, que se complicó en la segunda vuelta, con otros bogeys en el 10 y 11. Hizo su segundo y último "pajarito" del día en el hoyo 15, con lo que logró maquillar algo su discreta actuación en la ronda final.

"Fue una ronda súper frustrante, con una gran cantidad de bogeys de debieron ser birdies. No me sentí muy cómodo en los greens, pero, bueno, empatado en 13, quería tener una ronda final increíble y no se dio", comentó el tricolor.

"Me llevo muchas cosas de aprendizaje en mi primer Masters… en cinco meses estaré de regreso", prometió Ancer.

"Cada año he podido mejorar en mi juego. Todavía tengo cosas por mejorar y días como éste me van a ayudar, me dan hambre de mejorar", finalizó.