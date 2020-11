ensayo sobre la cultura

Una vez derrotado Victoriano Huerta, el problema fue poner en acuerdo a los cabecillas revolucionarios. Entre sí, se querían poco. Lo intentaron en Aguascalientes para lo que convocaron a una convención. Carranza no quiso asistir y otra vez se suscitaron enfrentamientos verbales entre éste y Villa. El segundo propuso la renuncia de ambos, pero a final de cuentas nada se pactó. A Eulalio Gutiérrez lo nombraron presidente y Carranza los desconoció. Villa se fue en su contra y lo hizo huir a Veracruz. Entré él y Zapata tomaron la ciudad de México y es de esta ocasión la fotografía en donde Villa está sentado en la silla presidencial.

Aquí el problema es que Villa no tiene los apoyos necesarios para formar gobierno. Eulalio Gutiérrez no había resultado ser una buena elección y le pone muchas trabas a Villa en su persecución de Carranza. No logran formar gobierno. El centauro se ve en la necesidad de volver al norte para auxiliar a Raúl Madero. Zapata fue el encargado de perseguir a Carranza hasta Veracruz pero no lo hace, se queda atorado en puebla. Este repliegue es el principio de la derrota de ambos guerrilleros. Carranza, por su parte, da a conocer su propia ley agraria en Veracruz y obregón vuelve a tomar la ciudad de México una vez que es abandonada por Villa y por Zapata.

En Celaya se vuelven enfrentar. Villa va a ser completamente derrotado por Obregón y vuelve al estado de chihuahua. Se acaba la división del norte. Felipe Ángeles se refugia en los Estados Unidos y después volverá a perderse en los desiertos norteños donde va a ser capturado y ejecutado. Villa Ataca Columbus y después es perseguido por la punitiva comandada por Pershins. No lo logran capturar.

Carranza convoca a que se redacte una nueva constitución que se proclama en Querétaro. A este congreso constituyente no son invitados ni los grupos villistas ni los carrancistas; Sin embargo, las proposiciones de ellos fueron defendidas por diputados que tenían la protección de Obregón. Carranza tuvo que doblar las manitas para lograr la paz.

Zapata siguió con su guerrilla en Morelos y continuó siendo perseguido por los carrancistas, bajo el mando de Pablo Gonzales. Le ponen una celada en la que cae y lo asesinan. Villa se calma y se retira de la política. Se va a vivir a su hacienda del canutillo donde reúne a sus l6 esposas. Después, lo asesinarán en Parral.

Hacia el 20 se convocan a nuevas elecciones y de nuevo hay problemas. Esta vez entre el grupo carrancista y los obregonistas. Obregón se cree con derecho a heredar la presidencia pero Carranza, bajo el pretexto que no quiere que los militares gobiernes, nombra al Ingeniero Bonillas como el sucesor. Obregón se revela contra Carranza quien se queda sin ejército que lo defienda ya que Pablo Gonzales también lo persigue y va a morir en Tlaxcalantongo cuando intenta refugiarse en Veracruz.

Obregón sube a la presidencia y es aquí donde va a comenzar la vida del México moderno. Se le da impulso a la educación y a la cultura, con José Vasconcelos, quien impulsa el muralismo y publica los libros verdes que se reparten gratuitamente en las vecindades. Se comienza a hacer realidad las promesas sociales; aunque a cuenta gotas.

Obregón, sin Problemas, le pasa el poder a Calles. Su intransigencia religiosa provoca la guerra Cristera. Obregón intenta la reelección pero va a ser asesinado en la bombilla por un fanático. Calles se queda con el poder, pero pone como presidentes a personajes que el mismo maneja. Una frase de este tiempo decía: "Aquí vive el presidente, pero el que gobierna vive enfrente".

Nombra a Lázaro Cárdenas y lo intenta manejar, pero el general no se deja, lo sube a un avión y lo manda a los Estados Unidos.

Con Cárdenas se da el estado socialista, el artículo tercero lo refleja. Hábil para moverse en la política internacional, logra vencer a las compañías petroleras y nacionaliza el petróleo. Es en el único sexenio donde el partido comunista estaba aliado al gobierno. Los obreros eran liderados por Lombardo Toledano. Y es aquí donde podríamos decir que culmina la revolución.

Después, sigue la historia del PRI.