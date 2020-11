Eugenio Derbez se lanza contra Trump

La pandemia de COVID-19 está en un punto de incertidumbre ante los repuntes y rebrotes en los distintos países del mundo. Esta situación ha impactado al actor mexicano Eugenio Derbez, quien lamentó la forma en que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, está manejando esta enfermedad.

En la nación de las barras y las estrellas se han acumulado más de 11 millones de casos y 245 mil muertes, pero la curva de contagios ha recuperado niveles que tenía en abril, motivo sobre el cual el también comediante habló a través de sus historias de Instagram.

TODO MAL

Derbez comentó que en el vecino de México se rompió por quinto día consecutivo el récord de contagios, a la vez que el pico de contagios está igual que como estaba en abril.

Sin embargo uno de los puntos que más le entristeció es que la nueva administración de Biden, con "un nuevo plan para tratar de hacer algo para arreglar esta situación, no la dejan entrar" porque la actual administración no deja hacer la transición.

"No dejan hacer la transición porque Trump está haciendo berrinche, y mientras esto sucede hay mucha gente muriendo", dijo el director y protagonista de cintas como No se aceptan devoluciones y No eres tú, soy yo.

Y aunque lo antes mencionada era uno de los puntos más condenables, algo que más sorpresa causó en Eugenio Derbez era la cantidad de gente que había en las calles manifestándose a favor del actual presidente de EU, quien ha asegurado que Joe Biden ganó las elecciones haciendo trampa.

En los videos siguientes que compartió el actor mexicano se ve a todos los manifestantes con pancartes en las que se lee el apoyo hacia el republicano Donald Trump.

Algunos portaban cubrebocas, pero muchos otros no, a quienes dirigía el intérprete el mensaje "usa cubrebocas".