VOZ DEL DIHABLO

Ayer hubiera sido un gran día, si no hubiera sido por… Ayer, se hubiera celebrado la quinta edición del México Metal Fest, el festival de metal que nos ha acostumbrado a ser mejor año con año.

Actualmente, todos conocemos la situación: contingencia sanitaria, y lo más lamentable es que cada día nos enteramos de más amigos que padecen la enfermedad, algunos no han resistido. Por eso, no está demás decirlo de nuevo: hay que cuidarnos, que el próximo año nos espera algo chin… Muy bueno.

Lo de 2020, en la música, fueron los ‘streamings’ y entrar de nuevo al estudio, para quienes tienen con qué.

El viernes 13 de noviembre de 2020, el mundo conoce a plenitud el Power Up, lo más nuevo de AC/DC. Se había venido anunciando desde antes, se conocían por lo menos un par de temas; el primero fue Shot in the Dark.

¿Cómo tenemos que recibir este material?

Imagínense, el grupo casi llega a los 50 años de existencia, en los que han pasado de todo, muertes de algunos de sus integrantes, drogas, alcoholismo, demencia, separaciones… Después de tremenda gira en 2009 con el álbum Black Ice, la ocasión de asistir a un concierto de la banda con la alineación estelar parecía desvanecerse para un servidor.

Ahora, con la pandemia, ¡más! Sin embargo, tras todos los problemas y obstáculos que han tenido que sortear, 2020 ha sido el elegido para el regreso de AC/DC, luego de seis años desde su anterior producción, Rock or Bust. La noticia es esa, los hombres siguen en la batalla y dedican el material al último soldado caído, míster Malcolm Young.

El disco tiene aún toda su esencia, acompañado por la gran voz que aún posee Brian Johnson.

El resto es historia, Angus Young, Stevie Young (sobrino de ambos fundadores de la banda), Phil Rudd y Cliff Williams hacen lo que mejor saben hacer: ‘hard rock’ contagioso, como nos han acostumbrado durante toda su trayectoria. No hay queja, suena a lo que debe sonar, y que sea así por el resto de sus días.

Pero volviendo a lo que pudo ser, de no haber sido por… hoy estaríamos molidos tras presenciar un cartel de primera, “de Europa”, en Monterrey.

La oportunidad de ver sobre el mismo escenario a las cuatro potencias del ‘thrash’ alemán se esfumó este año por un virus venido de oriente. Kreator, Sodom, Destruction y Tankard tendrán que esperar. Así como Dismember, Satyricon, Hellhammer, Mayhem, Entombed A.D., Immolation… ¿Qué nos queda?

Guardarnos un poco, con la esperanza de que en 2021 será mejor.

Y así promete serlo, porque mientras la vacuna milagrosa comienza a dar su recorrido por el mundo, el Tío Metal sigue armando la sexta edición de su “pequeño gran bebé”, el sueño para el que se ha desvelado durante tantas noches.

El año venidero viene con doble carga: viernes 29 y sábado 30 de octubre, siguiente parada. Y poco a poco, el cartel del #MxMFVI se construye con nombres varios; últimamente se han añadido Finntroll (‘folk metal’ finlandés), Jungle Rot (‘death’ americano), Grim Reaper (‘heavy’ británico) y lo más interesante es lo que falta.

A nadie, de los miles y miles de asistentes en las anteriores cuatro ediciones, le puede caber duda de que hay mucho trabajo y empeño por hacer del México Metal Fest el festival de metal del país, un referente que se quede en el calendario por muchos, muchos años.

Por estos días, se anunció también que el Hell and Heaven dejaría de ser administrado por Live Talent; la propia empresa de origen tapatío fue quien dio el aviso. La noticia fue tomada con beneplácito por la mayoría de la comunidad metalera del territorio nacional (comentarios diversos y jocosos), quienes fueron testigos (en muchas ocasiones) de la mala organización y errores que, año con año se repetían y multiplicaban en los eventos donde la promotora metía la mano.

Un día después de “despedirse”, se anuncia también una nueva edición del evento, programada para diciembre del año entrante, ¿plan con maña? Aquí se me ocurren dos cosas, o finalmente se dieron por vencidos y rebasados por tan ambicioso proyecto y decidieron dejárselo a personas más capaces, o simplemente “mutaron”, se reinventaron, se cambiaron la cara.

En redes, la información “vuela”, así que en minutos nos enteramos del suceso, pero la verdad es que no logró distraernos mucho. Habrá que ver de qué está hecho ahora el “nuevo” festival, por lo pronto, conservan la misma imagen (y percepción entre la raza ‘rockera’) y le apuestan a un evento ¡de tres días! Slipknot aparece de entrada, con algunas “nuevas” promesas en este “nuevo” inicio por parte de los organizadores, al tiempo que el Knotfest armó su gira sin México en la agenda.

¿Coincidencia? Ya veremos, hablar es fácil. Hemos llegado al fin, por ahora, pero nos estamos leyendo. Siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook] y @VozdelDihablo [Twitter e Instagram].