Buscan evitar regresar a confinamientos en La Laguna

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, reiteró el llamado a la población para extremar precauciones ante el alza de contagios de COVID-19, no obstante indicó que las autoridades buscarán evitar el regresar a confinamientos sociales que deriven en desempleo, crisis y afectaciones económicas para las familias de la ciudad.

"A ver, llevamos ocho meses en donde hemos mantenido, junto con las distintas autoridades estatales, federales, pues un llamado a la comunidad, de que seamos conscientes de que la pandemia sigue, ya sabemos todos lo que tenemos que hacer, no hay otra fórmula, tenemos que ser conscientes, sensibles… La señora que tiene una peluquería o que tiene un negocio de venta de regalos ¿qué le vas a decir, que cierre? No, ¿qué les voy a decir a ustedes en sus negocios o alguna fábrica o lo que sea?, pues todos tenemos que acostumbrarnos a convivir con esto, a cuidarnos y cuidar a los demás, no hay otra solución".

Zermeño destacó además que durante el periodo de confinamiento que se vivió en la primera mitad del año se trataron de dar apoyos diversos a quienes más lo requerían, fue el caso de los repartos de despensas y de paquetes con productos de higiene, mismos que se distribuyeron en colonias de escasos recursos y sin importar afinidades políticas o de otra índole.

Adelantó que en lo que resta de 2020 y durante 2021 la administración municipal buscará seguir brindando asistencia social en la medida de lo posible, aunque apeló a que los contagios puedan controlarse eventualmente para detonar en forma la reactivación económica en todos los giros.

Cabe recordar que debido a la situación de nuevos contagios del COVID-19 en La Laguna se han suspendido torneos deportivos, eventos sociales, además se han recortado los aforos en negocios y se limitan las actividades en general.

Las medidas anteriores fueron incluso detalladas mediante decreto del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien afirmó que las acciones podrían modificarse o extenderse según se tengan nuevas alzas en los indicadores de la pandemia dentro del estado y de la misma Comarca Lagunera.