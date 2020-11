Atractivo choque en el Oeste de la Nacional

- Es difícil exigirle más a Russell Wilson al frente de la ofensiva de los Halcones Marinos. Pero por la manera en que está jugando la defensiva de Seattle, podría resultar que el quarterback tenga que brindar un partido perfecto.

Los Halcones Marinos (6-2), líderes de la división más reñida de la NFL, han navegado la primera mitad del calendario regular en un mar de contrastes: Armados con el mejor ataque de la liga, una unidad que promedia 34,2 puntos por encuentro, y lastrados por una defensiva que ha significado vía libre para los rivales, al admitir 30,3 unidades por partido.

No es de sorprender entonces que, incluso con Wilson al frente, los Halcones Marinos lleguen hoy a Los Ángeles con el riesgo de ceder el liderato del Oeste de la NFC ante unos Carneros (5-3) que tienen sus propias dudas.

Los Carneros presumen actualmente de la segunda mejor defensiva de la NFL con 19 puntos por encuentro, pero esos números carecen de contexto. Si bien en sus cinco victorias han permitido apenas 13 puntos por partido, han sido triunfos sobre los Vaqueros, Águilas, Gigantes, Washington y Osos, que son, respectivamente, los lugares 25, 24, 31, 30 y 29 de la liga. En contraste, en sus tres descalabros promedian 29 puntos en contra.

Los Ángeles conocerá finalmente el calibre de su defensiva hoy ante Wilson y compañía, que han demostrado sus capacidades ofensivas ante adversarios de todo tipo. Sin embargo, los Halcones Marinos tendrán enfrente a un viejo conocido.

Desde que Sean McVay asumió como entrenador en jefe de los Carneros previo a la temporada 2017, Los Ángeles aventaja la serie por 4-2 y ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, incluyendo una victoria de 28-12 en diciembre de 2019. Los Carneros no solo tienen a su favor la historia reciente y el hecho de jugar en casa, sino que vienen de una semana de descanso, mientras que Seattle llega tras un prolongado viaje y una abultada derrota la semana pasada en Buffalo.

BUSCAN APROVECHAR

Drew Brees y los Santos de Nueva Orleáns demostraron el domingo el daño que son capaces de infligir, al propinarle a Tom Brady la derrota más abultada de su ilustre carrera, una resonante paliza de 38-3. Su próximo rival, San Francisco, está acostumbrado al dolor.

Los 49'ers tienen una larga lista de lesionados tanto en la ofensiva como en la defensa.

No parece un partido balanceado ante los Santos, actualmente en el primer lugar de la siembra rumbo a los playoffs por la Conferencia Nacional.

San Francisco no solo tiene que lidiar con Brees, sino con el versátil corredor Alvin Kamara (471 yardas por tierra, 565 por aire y 8 touchdowns) y la mancuerna que receptores conformada por Michael Thomas y Emmanuel Sanders. Si la defensiva de los 49'ers no puede contener al arsenal de Nueva Orleáns, sería mucho pedirle al quarterback Nick Mullens y a una ofensiva parchada que mantengan el paso.

Programación semana 10