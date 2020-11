'Todo mundo anda sin cubrebocas', lamentan en La Laguna

A pesar del impacto de la pandemia del COVID-19 en La Laguna, las acciones de riesgo sanitario y desorden en colonias como El Tajito, Jacarandas y Las Alamedas son una constante, así lo admiten propios vecinos del sector, quienes incluso piden a las autoridades mayor apoyo en cuanto a vigilancia y dispersión de celebraciones sociales.

"No entendemos, aquí la verdad yo veo que siguen haciendo fiestecitas y todo mundo anda sin cubrebocas, yo misma he hablado para que vengan con la patrulla porque no puede ser, a veces las tres de la mañana y andan gritando, con la música a todo lo que da… Me da mucha pena que somos todos vecinos y no entienden que esto está muy mal", lamenta la señora María de Jesús Vélez, quien habita en la calle de De los Azores.

La propia vecina informó que dentro del sector han ocurrido contagios, mismos que en algunos casos han derivado en hospitalizaciones o hasta muertes, pero pese a esa situación las aglomeraciones y festejos no se detienen, "aquí se nos han ido vecinos, gente trabajadora, de repente te dicen que se enfermó del COVID y pues ya, pero después ves a los muchachos en las tardes, todos en bola y sin cubrebocas, en las noches la música, siempre es lo mismo", lamenta la mujer.

Por su parte las autoridades afirman que sí se aplica una vigilancia permanente sobre ese sector y el resto de la ciudad, mencionaron como ejemplo de ello la dispersión de la tradicional lotería que se monta en el camellón central del Paseo de los Álamos, durante el viernes por la noche se reunieron personas para jugar con sillas, mesas e incluso instalación de iluminación.

La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón señaló que los participantes de esa lotería trataron de mantener su actividad con algunas medidas sanitarias, sin embargo se les retiró de ahí ante el riesgo de contagio del COVID-19, se les explicó además que "por el momento" no existen condiciones de salud para realizar ese tipo de actividades, mismas en las que se favorece la aglomeración de personas.

Se informó también que en semanas anteriores se han retirado puestos comerciales sobre el mismo Paseo de los Álamos, además de que se han atendido reportes de festejos sociales en casas de Villa Jacarandas, Los Álamos y Las Alamedas, de forma paralela a las revisiones regulares en comercios y giros de todo tipo, llaman a los pobladores de esos sectores y del resto de los municipios a que se atiendan los protocolos y medidas de prevención del virus, en tanto seguirán las revisiones mediante operativos.

Incumplen

Aglomeraciones.

* Propios vecinos del sector afirman que festejos en casas particulares son constantes.

* Autoridades han tenido que retirar de forma recurrente puntos de comercio informal, juegos de lotería y han dispersado a grupos de personas aglomeradas en zonas públicas.

* Llaman a la población a que se tomen las medidas necesarias para mantener el orden y evitar riesgos a la salud.