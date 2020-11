Ancer está en la pelea; Dustin, el gran favorito

- El mexicano Abraham Ancer bajó al segundo lugar del Masters, pero continúa en la pelea por el que sería un histórico título, luego que el número uno del mundo, Dustin Johnson, hizo gala de su gran golf y es el firme candidato para ponerse la chaqueta verde, en el torneo que hoy finaliza en Augusta.

Y es que ayer el estadounidense fue muy agresivo para tomar la punta del torneo. Firmó tarjeta de 65 golpes (7 bajo el par), incluido un águila en el segundo hoyo que estuvo cerca de ser albatros, para ser líder solitario después de tres rondas.

Ancer en cambio, finalizó con 69 impactos (-3) aunque a diferencia de DJ, batalló en los par 5, fallando en uno, el 13, con un costoso bogey que lo hizo retroceder lugares, aunque alcanzó a reivindicarse en el 15 y 16 hilvanando birdies que lo volvieron a meter en la pelea.

El "Turco" va empatado en el segundo puesto junto al coreano Sungjae Im y el australiano Cameron Smith. Los tres, suman 204 (-12) y se ubican a cuatro del espigado Johnson.

Dylan Frittelli de Sudáfrica va quinto (-11); no cometió errores a cambio de 5 birdies durante su ronda y comienza a figurar en los primeros planos.

El campeón defensor Tiger Woods estará en el campo hoy para entregar el saco verde al campeón. Luego, tendrá que dejar su propia chaqueta en el Augusta National, pues no será ya el monarca vigente.

Finalizó la tercera ronda en par de campo y está a once golpes de Johnson.

FALLA EN EL GREEN

Ancer tuvo varias opciones de anotar "pajaritos", pero no estuvo tan fino con el putter, sobre todo en la primera vuelta, donde tenía los reflectores encima, una presión que fue sacudiéndose poco a poco.

Hizo birdies en el 3 y 7, para tener una vuelta aceptable, aunque el azteca veía de reojo el tablero y la gran actuación del número uno del mundo, quien hoyo tras hoyo fue sacando una considerable ventaja.

El "Turco" saldrá hoy en el último grupo junto a Im y Johnson a las 8:29 horas (tiempo del centro de México) buscando hacer historia nuevamente para el golf mexicano.

HABLA EL 'TURCO'

"He jugado muy sólido. Siento que le pegué mejor que los primeros dos días. Hubo algunos putts que sentí que había metido y no entraron, pero eso va a pasar. Estoy contento. Me gusta dónde está mi swing y hoy me ayudó mucho la confianza", dijo Ancer tras su actuación.

"Llevo dos o tres años muy buenos de prepararme muy bien con mi entrenador Christian (Compeán). Ahora quizá hacer algo de terapia y prepararme para estar al cien por cien en el último día", comentó el golfista mexicano sobre su estrategia para conservar la energía después de tres jornadas muy largas como consecuencia del aplazamiento por la lluvia.

Ancer dijo que estará buscando el título, pero consideró clara la ventaja de Johnson.

"Él ha estado en estas situaciones múltiples veces, y es el número uno del mundo", comentó el golfista de Reynosa, Tamaulipas.

69 GOLPES necesitó el mexicano Abraham Ancer para terminar ayer los 18 hoyos en el Masters.

Clasificación

Dustin Johnson, muy cerca de su primer Masters. Pos. Golfista País Score 1 Dustin Johnson EUA -16 E2 Abraham Ancer MEX -12 E2 Cameron Smith AUS -12 E2 Sungjae Im COR -12 5 Dylan Frittelli SUD -11 6 Justin Thomas EUA -10 E7 Sebastián Muñoz COL -9 E7 Jon Rahm ESP -9 E7 Patrick Reed EUA -9