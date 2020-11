'Es un peligro total para nosotros', dicen sobre coronavirus

Vivir con diabetes e insuficiencia renal crónica en tiempos de pandemia por COVID-19 se convirtió en el mayor temor de Ana María Ramírez Favela, de 37 años. Es originaria de Torreón, el municipio de todo el estado de Coahuila con la más alta incidencia de casos activos del virus SARS-CoV-2 y con la mayor ocupación hospitalaria.

Por las enfermedades que la aquejan desde hace 11 años, hoy es susceptible a presentar complicaciones importantes de salud en caso de llegar a infectarse de coronavirus. La mujer lo sabe. Usa dos cubrebocas y desde hace meses no sale de su recámara. Su madre se la pasa sanitizando cada rincón de la casa, trapeando y extremando las medidas sanitarias para protegerla del virus, que tiene niveles alarmantes de contagiosidad y que desde hace meses amenaza a la humanidad. "Es muy difícil, porque es un encierro que te hace estar pensando puras tonterías, negativas. Hay tristeza de todo esto que está pasando porque de pronto ya te enteraste que el vecinito (tiene COVID), que el primo. Mucha gente tonta no entiende porque hasta que no nos pasa entendemos que es verdad, siguen haciendo fiestas, siguen saliendo a la calle, el cubrebocas no va en el cuello ni debajo de la nariz porque así no te protege", expresó.

A Ana María le detectaron diabetes cuando se embarazó de Jesús Manuel, su único hijo. Al mismo tiempo, empezó con afectaciones en sus riñones lo que tiempo después terminó en un trasplante que se complicó y que agravó su estado de salud.

"Me trasplantan pero un error que tuvieron es que me dejan el riñón natal derecho y ese riñón me ponen el trasplante y como va en el mismo lugar, empieza a hacer que el otro funcione y empieza a aventar infecciones, el primer año fue muy difícil para mí de trasplante, fue un trasplante muy feo, fue entrar y salir del hospital, una gravedad que jamás me imaginé que iba a vivir, me hinché toda, las toxinas se me fueron a cerebro…¡no, no, no!", relata la mujer.

Después de ese episodio, pasaron tres años sin que Ana pisara un cuarto de un hospital hasta que un día comenzó con insuficiencia respiratoria y empezó a convulsionar. Su riñón había dado lo mejor de sí por lo que tuvo que comenzar con tratamiento de hemodiálisis en el Hospital General de Zona (HGZ) número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) además de que está en lista de espera pues es candidata a un retrasplante de riñón.

Actualmente, la clínica 16 está reconvertida para la atención al COVID-19 lo que ha dejado temor y frustración en la mujer pues desde entonces se redujeron sus sesiones de hemodiálisis y su tratamiento lo recibe todos los jueves en el cuarto piso, donde también dializan a los pacientes renales que fueron infectados por SARS-CoV-2.

SE SIENTE EN PELIGRO

En julio de este año, Ana y algunos de sus compañeros con la misma afección habían solicitado al IMSS separar a los enfermos de COVID-19 que reciben atención en la misma sala que ellos pues consideraron que la pandemia representa un riesgo especial sobre todo por su condición de personas con comorbilidades. Al paso de los meses, no se ha tenido éxito.

"Es un peligro total para nosotros porque ese piso ya lo hicieron de COVID, ahí donde nos hemodializan pues meten a los confirmados del virus a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana entran mis compañeros los que no tienen COVID, no es demasiado el tiempo ni limpian bien como para enseguida entremos nosotros. A las máquinas con un trapito nomás le dan una limpiada y ya, por sesión somos como 20 personas. Yo me voy ahorita con doble cubrebocas, guantes y ya me voy a comprar una careta porque me avisaron que ya tengo que entrar con careta al hospital que ya está demasiado contaminado", manifestó.

Hace unos días, Ana fue hospitalizada por alrededor de una semana. Ingresó a este nosocomio como paciente sospechosa de COVID-19 pero afortunadamente la prueba de detección del virus salió negativa y pudo regresar a su hogar.

Además de la insuficiencia renal que padece, la diabetes le ha traído problemas oculares y desde hace años tuvo que hacer cambios estrictos en su alimentación para ralentizar el avance de esta enfermedad silenciosa que puede desarrollarse en personas sin mostrar síntomas al inicio y que si no se maneja de forma adecuada puede desencadenar graves complicaciones como problemas cardiacos, renales, de la vista y también circulatorios que pueden causar discapacidad permanente o hasta una muerte prematura.

En esta contingencia sanitaria, la vida de Ana cambió totalmente. Cada que sale de su recámara para dirigirse al hospital se despide de su pequeño hijo.

"Le digo que se porte bien, que siga adelante y que sea un niño bueno. Se han quedado muchos compañeros en espera de un retrasplante, en espera de una oportunidad más de vida, se han acabado (por COVID) muchos compañeros con los que he estado hospitalizada y pues se hace uno amiga", comentó mientras rompió en llanto.

En la actualidad, Ana y su hijo tuvieron que mudarse a casa de sus padres en la colonia Carmen Romano mientras su esposo se quedó en casa pues trabaja en una maquila por lo que quieren evitar cualquier riesgo de contagio. "Cuídense por favor, dejen de hacer fiestas, ya habrá tiempo de festejar, ahorita es tiempo de cuidarnos".

SEÑALES DE ALERTA

Ayer 14 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Diabetes por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), llama a la población a conocer los riesgos y las señales de alerta de este padecimiento a fin de que tomen medidas para prevenirla y para que busquen atención. Los principales factores de riesgo de diabetes son antecedentes familiares, falta de ejercicio, una dieta poco saludable, así como obesidad o sobrepeso.

El diagnóstico de la diabetes, según la OMS, no es solo una responsabilidad personal sino que para mejorar la prevención, la detección y el control de esta enfermedad se requieren servicios de atención de salud universalmente accesibles, centrados en el paciente e integrados a la atención primaria de salud, junto con la atención de otros problemas de salud.

Hasta la semana epidemiológica número 44, la Secretaría de Salud federal a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) reporta este año en Coahuila 269 nuevos casos de diabetes mellitus en el embarazo. También se han registrado 97 casos nuevos de diabetes mellitus insulinodependiente tipo I y 7 mil 759 casos nuevos de diabetes mellitus no insulinodependiente tipo II de los cuales, 4 mil 457 son mujeres.

"Ahí donde nos hemodializan meten a los confirmados de virus a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana entran mis compañeros, los que no tienen COVID. No es demasiado eltiempo ni limpian bien como para que enseguida entremos nosotros". — ANA MARÍA RAMÍREZ, Paciente de la Clínica 16