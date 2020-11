Derrama amor por su nieto

La actriz Sharis Cid se convirtió nuevamente en abuela, su hija Kristal Cid y Brandon Peniche agrandaron la familia, y el pasado 11 de noviembre le dieron la bienvenida a su segundo hijo.

La pareja ya se encuentra en casa, a través de sus redes sociales compartieron que salían del hospital con todo y regalo. Ya en casa, la familia de Brandon y Kristal Cid están disfrutando del bebé, que nació tras 17 horas de labor de parto.

Por su parte, la actriz Sharis Cid posteó en sus redes sociales una tierna instantánea en la que aparece junto a quien ya llama "su príncipe".

"No tengo palabras para decirles lo que siento al ver a este #principebebe estoy tan feliz y agradecida con Dios y con la vida que me ha dado tanto ser abuela es lo mejor que me ha pasado en mi vida. #abuelededos", se lee.