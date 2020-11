¿Cómo evitar los labios partidos por el frío?

El frío es el clima favorito de muchos, pero no todo es tan fácil.

Las bajas temperaturas afectan la piel y los labios significativamente, incluso pueden partirse y sangrar si no los cuidas.

Evita que eso suceda con los siguientes consejos:

Aplica aceites naturales

Los aceites de coco, almendras y oliva son tu mejor opción para hidratar los labios ya que sus nutrientes reparan los tejidos y humectan las capas más profundas suavizando la tez. Ponlos por la noche con algodón.

Adiós al lipstick mate

Aunque en esta temporada los labiales sin brillo lucen muy bien (especialmente en tonos rojos) los lipstick mate resecan tu boca más de lo que crees.

Opta por los balms con color o hidratantes como eos y chapstick, aunque si deseas un acabado aterciopelado, entonces usa un nutrir con un lip mask para evitar la resequedad.

Exfolia

Una vez a la semana puedes utilizar ingredientes naturales como limón con azúcar o con miel para remover la piel muerta que depure la resequedad. Puedes recurrir también a productos cosméticos.

Protector solar

Existen tratamientos en barra con más de 25 SPF que son muy prácticos para llevar contigo que bloquean los rayos ultravioleta, evitando la deshidratación.

Utiliza un bálsamo ideal para ti

Ese no puede faltar, pero no uses de cualquiera. Los mejores son los que están elaborados con ingredientes orgánicos que no dañan la piel como los que tienen químicos, que además pueden causar reacciones alérgicas.