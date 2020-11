Shamila Cohen recuerda a 'Agapito' por sus chistes que la hacían reír

"Era muy protector", comenta la actriz Shamila Cohen al recordar con mucho cariño y tristeza a Miguel Hernández, mejor conocido como "Agapito", quien falleciera a los 48 años de edad posiblemente por problemas con la vesícula, adelanta a El Universal.

"No quisiera dar tanta información, pero creo que fue de una vesícula. Pero no estoy segura, la verdad. Pero creo que fue algo de que le explotó la vesícula, creo que ya tenía problemas con alguna cosa del estómago y evidentemente parece que hubo algo que tiene que ver con eso. Pero no tuvo que ver nada con el coronavirus, ni nada, fue alguna problemática que él ya traía. Me imagino que la familia en su momento dará más información a su debido tiempo", informa Cohen.

La argentina quien también formó parte del elenco Cero en conducta, nos comparte algunas memorias que siempre guardará en su corazón, como cuando el comediante la protegía y para alegrarle los días, le contaba chistes "malos" que la hacían sonreír.

"Conmigo, él era muy protector junto a Rubén Cerda y Pompin, ellos eran con los que me llevaba mucho durante la gira, porque yo en un momento tenía algunos momentos difíciles con algunas de las mujeres, luego había cosas de envidia, diferencias con la cultura, con la idiosincrasia, sería por la altura o por algo que llamé la atención, entonces despertó cosas, y él siempre estaba ahí, porque yo terminaba llorando", recuerda.

"Ahora ya estoy bien con todas, pero si los primeros días fue muy difícil y él siempre me apapachaba. Y otra cosa que él tenía es que siempre me molestaba porque tenía un humor muy negro muy ácido, se parecía al de mi hermano. Tenía un humor ácido y hasta a veces estúpido que era gracioso de lo malo que eran sus chistes, pero creo que son las cosas que recuerdo de él", ahonda.

Haciendo esos chistes malos que terminaban siendo buenos porque hacían reír a las personas, alegró la vida de muchos y ahora deja un vacío a su familia y amigos que siempre lo recordarán por la gran persona que fue.

"La verdad que fue algo que uno nunca se espera y menos con alguien tan joven, nosotros estamos en un grupo de la ‘escuelita’ y seguimos en contacto en un chat. Siempre nos vemos unas dos veces al año, de hecho, nos vimos el año pasado, nos reunimos en un bar en donde llegaron todos", indica.

"Siempre estamos al pendiente de las cosas y la verdad que me escribió un amigo cantante que no sé de dónde escuchó la noticia y yo le dije: ‘No, no creo’, pero después me llegó un mensaje en el chat de la ‘escuelita’ y bueno fue muy difícil, muy triste", expresa.

La intérprete, además del dolor de haber perdido a su gran amigo, comenta que hace poco también perdió a su padre y a muchas personas cercanas, pero quiere pensar que sus seres queridos están bien, en donde quiera que estén y se han convertido en seres de luz.

"Pero si estoy realmente muy triste esta pandemia ha estado todo muy difícil, no es la primera pérdida que tengo. La primera fue hace 6 meses con mi papá y no he podido viajar a Argentina porque está todavía cerrado el aeropuerto. Y hace menos de un mes se murió mi papá mexicano, que bueno, he estado con él y con su familia desde hace 19 años y es como mi papá acá y también fue muy difícil; ya murieron dos amigos. Es difícil todo esto", comenta.

"Bueno eso es muy triste, no tanto por ellos, yo siento que la gente que se va ya está en la luz, ya está en otro plano, volvieron a la fuente, a la conciencia divina Dios, como quieras llamarlo, pero el tema es con los que se quedan", añade.